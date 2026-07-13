Motorrad-Unfälle in Chemnitz: Zwei Biker verletzen sich zum Wochenstart
Chemnitz - In Chemnitz gab es am Montagmorgen gleich zwei Motorrad-Unfälle. Dabei sind zwei Biker verletzt worden.
Gegen 8.30 war eine Motorradfahrerin (54) auf der Chemnitzer Straße im Ortsteil Grüna unterwegs. Dort bog dann ein VW-Fahrer (62) in eine Grundstückseinfahrt ein. Als die Bikerin ihn überholen wollte, kam es laut Polizei zum Zusammenstoß.
Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Der 62-Jährige blieb unverletzt.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.
Die Chemnitzer Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Unfall mit Harley-Davidson in Kappel
Der Fahrer (41) einer Harley-Davidson war gegen 9.15 Uhr auf der Carl-Hamel-Straße in Richtung Neefestraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte.
Der 41-Jährige zog sich nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.
Die Carl-Hamel-Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel