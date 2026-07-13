Motorrad-Unfälle in Chemnitz: Zwei Biker verletzen sich zum Wochenstart

Chemnitz - In Chemnitz gab es am Montagmorgen gleich zwei Motorrad-Unfälle. Dabei sind zwei Biker verletzt worden.

Auf der Chemnitzer Straße krachten ein VW und ein Motorrad zusammen. © Jan Härtel

Gegen 8.30 war eine Motorradfahrerin (54) auf der Chemnitzer Straße im Ortsteil Grüna unterwegs. Dort bog dann ein VW-Fahrer (62) in eine Grundstückseinfahrt ein. Als die Bikerin ihn überholen wollte, kam es laut Polizei zum Zusammenstoß.

Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Die Chemnitzer Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.