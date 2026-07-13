Motorrad-Unfälle in Chemnitz: Zwei Biker verletzen sich zum Wochenstart

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In Chemnitz gab es am Montagmorgen gleich zwei Biker-Unfälle.

Von Claudia Ziems, Amelie Fromm

Chemnitz - In Chemnitz gab es am Montagmorgen gleich zwei Motorrad-Unfälle. Dabei sind zwei Biker verletzt worden.

Auf der Chemnitzer Straße krachten ein VW und ein Motorrad zusammen.
Auf der Chemnitzer Straße krachten ein VW und ein Motorrad zusammen.  © Jan Härtel

Gegen 8.30 war eine Motorradfahrerin (54) auf der Chemnitzer Straße im Ortsteil Grüna unterwegs. Dort bog dann ein VW-Fahrer (62) in eine Grundstückseinfahrt ein. Als die Bikerin ihn überholen wollte, kam es laut Polizei zum Zusammenstoß.

Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

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Die Chemnitzer Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Unfall mit Harley-Davidson in Kappel

Ein Harley-Fahrer stürzte auf der Carl-Hamel-Straße.
Ein Harley-Fahrer stürzte auf der Carl-Hamel-Straße.  © Jan Härtel

Der Fahrer (41) einer Harley-Davidson war gegen 9.15 Uhr auf der Carl-Hamel-Straße in Richtung Neefestraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte.

Der 41-Jährige zog sich nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

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Die Carl-Hamel-Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Titelfoto: Jan Härtel

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