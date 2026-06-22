Straße in Chemnitz nach Unfall blockiert: Lkw landet auf Grundstück
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Chemnitz - Die Hauptstraße in Chemnitz-Euba musste am Montag nach einem Unfall gesperrt werden.
Gegen 9 Uhr kam ein Lkw-Fahrer laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab.
Der Laster landete dann auf einem Grundstück und knallte gegen eine Garage.
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
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Die Straße war kurzzeitig blockiert, da der Laster quer auf der Fahrbahn stand.
Der Lkw samt Anhänger wurde kurz nach 12 Uhr geborgen und abgeschleppt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch nicht bekannt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
Titelfoto: Jan Härtel