Straße in Chemnitz nach Unfall blockiert: Lkw landet auf Grundstück

Chemnitz - Die Hauptstraße in Chemnitz -Euba musste am Montag nach einem Unfall gesperrt werden.

Der Laster landete auf einem Grundstück und blockierte die Straße. © Jan Härtel

Gegen 9 Uhr kam ein Lkw-Fahrer laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab.

Der Laster landete dann auf einem Grundstück und knallte gegen eine Garage.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die Straße war kurzzeitig blockiert, da der Laster quer auf der Fahrbahn stand.

