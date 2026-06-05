Transporter-Fahrer streift Kinderfahrrad: Mädchen leicht verletzt

Chemnitz - Großes Glück für ein fünfjähriges Mädchen in Chemnitz ! Bei einem Unfall mit einem Transporter wurde es nur leicht verletzt.

Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © Jan Härtel

Gegen 17.15 Uhr war die Fünfjährige am Donnerstag auf ihrem Fahrrad und mit ihren Eltern auf dem Goetheweg unterwegs.

Zur selben Zeit befuhr ein Transporter-Fahrer (29) einen Seitenarm des Goethewegs und wollte auf diesen in stadtauswärtige Richtung wieder einbiegen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, nahm er die Kurve dabei etwas zu eng und übersah offenbar das Mädchen.

Er streifte das Fahrrad, wodurch das Mädchen stürzte.