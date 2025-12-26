Unfall in Chemnitz: Auto und Straßenbahn krachen zusammen

Chemnitz - In Chemnitz krachten am Freitagnachmittag eine Straßenbahn und ein Auto zusammen.

Die Tram krachte in die Fahrerseite des Suzuki. © Jan Härtel

Gegen 13.30 Uhr war ein Suzuki-Fahrer auf der Werner-Seelenbinder-Straße unterwegs.

Beim Überqueren der Annaberger Straße/B95 kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer Tram.

Die Bahn krachte in die Fahrerseite des Autos.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es offenbar mehrere Verletzte. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.