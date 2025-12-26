3.728
Unfall in Chemnitz: Auto und Straßenbahn krachen zusammen
Chemnitz - In Chemnitz krachten am Freitagnachmittag eine Straßenbahn und ein Auto zusammen.
Gegen 13.30 Uhr war ein Suzuki-Fahrer auf der Werner-Seelenbinder-Straße unterwegs.
Beim Überqueren der Annaberger Straße/B95 kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer Tram.
Die Bahn krachte in die Fahrerseite des Autos.
Nach ersten Informationen der Polizei gab es offenbar mehrere Verletzte. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.
An der Bahn und auch am Suzuki entstand hoher Sachschaden. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
Titelfoto: Jan Härtel