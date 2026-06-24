Unfall in Chemnitz: BMW-Fahrerin bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Chemnitz - Eine junge Frau (26) wurde am Dienstagnachmittag nach einem heftigen Unfall mit einer Straßenbahn verletzt.

Der BMW wurde oberhalb des rechten Hinterrads stark demoliert. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war die 26-Jährige mit ihrem BMW gegen 14 Uhr auf der Uhlestraße in Richtung Annaberger Straße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es dann zu dem Crash.

Die BMW-Fahrerin wollte nach links in die Annaberger Straße abbiegen und in Richtung Zentrum fahren. Dabei kollidierte sie auf der Fahrerseite oberhalb des Hinterrads mit der Tram.

Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß recht stark demoliert, während an der Straßenbahn kein besonders großer Schaden zu erkennen war.