28.05.2026 18:27 Unfall in Chemnitz: Honda erfasst Kind

In Chemnitz wurde am Donnerstagnachmittag ein Kind von einem Auto erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schlimmer Unfall am Donnerstagnachmittag in Chemnitz: Ein Kind wurde von einem Honda erfasst.

Dieser Honda erfasste am Donnerstagnachmittag in Chemnitz ein Kind. © Chempic Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 16 Uhr auf der Fürstenstraße. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Honda mit dem Kind zusammen.



Nähere Angaben zum Unfall konnte die Polizei gegenüber TAG24 noch nicht machen.