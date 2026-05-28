Unfall in Chemnitz: Honda erfasst Kind
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Chemnitz - Schlimmer Unfall am Donnerstagnachmittag in Chemnitz: Ein Kind wurde von einem Honda erfasst.
Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 16 Uhr auf der Fürstenstraße. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Honda mit dem Kind zusammen.
Nähere Angaben zum Unfall konnte die Polizei gegenüber TAG24 noch nicht machen.
Laut Informationen vor Ort soll das Kind mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sein.
Im Einsatz waren Polizei, Rettungskräfte und der Notarzt.
Titelfoto: Chempic