Unfall in Chemnitz: BMW-Fahrerin bei Crash mit Straßenbahn verletzt

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Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Annaberger Straße/Uhlestraße zu einem Unfall zwischen einem BMW und einer Straßenbahn. Die Fahrerin wurde verletzt.

Von Victoria Winkel, Amelie Fromm

Chemnitz - Eine junge Frau (26) wurde am Dienstagnachmittag nach einem heftigen Unfall mit einer Straßenbahn verletzt.

Der BMW wurde oberhalb des rechten Hinterrads stark demoliert.
Der BMW wurde oberhalb des rechten Hinterrads stark demoliert.  © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war die 26-Jährige mit ihrem BMW gegen 14 Uhr auf der Uhlestraße in Richtung Annaberger Straße unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es dann zu dem Crash.

Die BMW-Fahrerin wollte nach links in die Annaberger Straße abbiegen und in Richtung Zentrum fahren. Dabei kollidierte sie auf der Fahrerseite oberhalb des Hinterrads mit der Tram.

Der BMW wurde bei dem Zusammenstoß recht stark demoliert, während an der Straßenbahn kein besonders großer Schaden zu erkennen war.

Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.
Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt.  © Jan Härtel/Chempic
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Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Die Fahrgäste in der Tram kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Der entstandene Schaden liegt bei rund 9000 Euro.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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