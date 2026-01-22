 2.674

Unfall in Chemnitz: Person von Škoda erfasst und schwer verletzt

In Chemnitz wurde am Donnerstagmorgen eine Person von einem Auto erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schwerer Unfall in Chemnitz: Am Donnerstagmorgen wurde eine Person von einem Škoda erfasst und schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der Wolgograder Allee in Chemnitz: Dieser Škoda erfasste am Donnerstagmorgen eine Person.  © Chempic

Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Laut ersten Informationen wurde eine Person an der Bushaltestelle "Fritz-Fritzsche-Straße" in der Wolgograder Allee von einem Škoda erfasst.

Laut einem Polizeisprecher wurde die Person schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Die Straße musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden.

Titelfoto: Chempic

