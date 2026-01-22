Unfall in Chemnitz: Person von Škoda erfasst und schwer verletzt

In Chemnitz wurde am Donnerstagmorgen eine Person von einem Auto erfasst.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schwerer Unfall in Chemnitz: Am Donnerstagmorgen wurde eine Person von einem Škoda erfasst und schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der Wolgograder Allee in Chemnitz: Dieser Škoda erfasste am Donnerstagmorgen eine Person. © Chempic Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Laut ersten Informationen wurde eine Person an der Bushaltestelle "Fritz-Fritzsche-Straße" in der Wolgograder Allee von einem Škoda erfasst.



Laut einem Polizeisprecher wurde die Person schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.