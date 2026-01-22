2.674
Unfall in Chemnitz: Person von Škoda erfasst und schwer verletzt
Chemnitz - Schwerer Unfall in Chemnitz: Am Donnerstagmorgen wurde eine Person von einem Škoda erfasst und schwer verletzt.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Laut ersten Informationen wurde eine Person an der Bushaltestelle "Fritz-Fritzsche-Straße" in der Wolgograder Allee von einem Škoda erfasst.
Laut einem Polizeisprecher wurde die Person schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.
Die Straße musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden.
