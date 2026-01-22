Unfall in Chemnitz: Rentner von Škoda erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Chemnitz - Schwerer Unfall in Chemnitz : Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann (94) von einem Škoda erfasst und lebensbedrohlich verletzt.

Schwerer Unfall auf der Wolgograder Allee in Chemnitz: Dieser Škoda erfasste am Donnerstagmorgen einen Rentner (94). Der Senior kam umgehend in ein Krankenhaus. © Chempic

Der tragische Zusammenstoß geschah gegen 8.20 Uhr auf der Wolgograder Allee. Auf Höhe der Bushaltestelle "Fritz-Fritzsche-Straße" wollte der 94-jährige Rentner die Straße überqueren. Dabei wurde der Senior von einem Škoda erfasst.

"Durch den Anstoß stürzte der 94-Jährige und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht", teilt die Polizei mit.