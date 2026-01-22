Unfall in Chemnitz: Rentner von Škoda erfasst und lebensbedrohlich verletzt
Chemnitz - Schwerer Unfall in Chemnitz: Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann (94) von einem Škoda erfasst und lebensbedrohlich verletzt.
Der tragische Zusammenstoß geschah gegen 8.20 Uhr auf der Wolgograder Allee. Auf Höhe der Bushaltestelle "Fritz-Fritzsche-Straße" wollte der 94-jährige Rentner die Straße überqueren. Dabei wurde der Senior von einem Škoda erfasst.
"Durch den Anstoß stürzte der 94-Jährige und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht", teilt die Polizei mit.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Wolgograder Allee musste für etwa zweieinhalb Stunden zwischen der Fritz-Fritzsche-Straße und der Johannes-Dick-Straße komplett gesperrt werden.
Erstmeldung: 22. Januar, 10.55 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.48 Uhr
Titelfoto: Chempic