Unfall in Chemnitz: Transporter kracht gegen Straßenbahn-Mast

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Freitagmittag: Ein Transporter-Fahrer (48) knallte mit voller Wucht gegen einen Oberleitungsmast.

Die Motorhaube des Transporters wurde durch den Crash eingedrückt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. © Haertelpress

Laut Polizeiangaben war der 48-Jährige kurz nach 13 Uhr auf der Zwickauer Straße unterwegs. Auf Höhe des Industriemuseums kam das Fahrzeug von der Straße ab und knallte frontal gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.

Polizei und Rettungskräfte rückten an. Zwei Fahrspuren der Zwickauer Straße mussten gesperrt werden.