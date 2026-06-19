Unfall in Chemnitz: Transporter kracht gegen Straßenbahn-Mast
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Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Freitagmittag: Ein Transporter-Fahrer (48) knallte mit voller Wucht gegen einen Oberleitungsmast.
Laut Polizeiangaben war der 48-Jährige kurz nach 13 Uhr auf der Zwickauer Straße unterwegs. Auf Höhe des Industriemuseums kam das Fahrzeug von der Straße ab und knallte frontal gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.
Polizei und Rettungskräfte rückten an. Zwei Fahrspuren der Zwickauer Straße mussten gesperrt werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, wurde der Transporter-Fahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug sowie am Mast entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.
Titelfoto: Haertelpress