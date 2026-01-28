Unfall mit Müllauto in Chemnitz: Junger Mann schwer verletzt

Chemnitz - Unfall mit Müllauto am Mittwochmorgen in Chemnitz !

In Rabenstein wurde am Mittwochmorgen ein 23-Jähriger bei einem Unfall mit einem Müllauto verletzt. © Jan Härtel

Passiert ist das Unglück gegen 7.35 Uhr in Rabenstein in der Kurzen Straße.

Der Fahrer (51) eines Müllfahrzeugs war auf der Kurzen Straße in Richtung Oberrabensteiner Straße unterwegs.

Ein Mitfahrer (23) befand sich auf der Trittfläche am Heck des Fahrzeugs und wurde, als der Lkw mit dem Heck auf der winterglatten Fahrbahn wegrutschte, zwischen dem Fahrzeug und einem Zaun eingeklemmt. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt.