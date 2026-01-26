Winter-Crash in Chemnitz: Drei Autos krachen auf glatter Straße zusammen

Am Stadtrand von Chemnitz krachte es am Montagabend: Drei Autos stießen auf einer glatten Straße zusammen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schwerer Winter-Crash am Stadtrand von Chemnitz! Am Montagabend krachten zwei Autos frontal zusammen, ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Heftiger Unfall auf der Oberfrohnaer Straße: Zwei Autos krachten frontal zusammen. Der Opel (r.) verlor dabei einen Reifen.  © Chempic

Der Unfall geschah gegen 17 Uhr auf der Oberfrohnaer Straße im Stadtteil Rabenstein. Ein Opel geriet laut ersten Informationen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW frontal zusammen.

Es krachte gewaltig! In beiden Fahrzeugen sprangen die Airbags auf, die Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschoben, das Vorderrad des Opels flog ab. Zudem wurde auch ein Hyundai durch den Unfall beschädigt.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die spiegelglatte Straße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurden drei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Crash wurden insgesamt drei Autos beschädigt. Die Straße wurde komplett gesperrt.  © Chempic

Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt. Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Crash durch die aktuellen Straßenverhältnisse geschah - Schnee und Eis machen die Fahrbahnen aktuell zu gefährlichen Rutschbahnen.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

