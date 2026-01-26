Winter-Crash in Chemnitz: Drei Autos krachen auf glatter Straße zusammen

Chemnitz - Schwerer Winter-Crash am Stadtrand von Chemnitz ! Am Montagabend krachten zwei Autos frontal zusammen, ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Heftiger Unfall auf der Oberfrohnaer Straße: Zwei Autos krachten frontal zusammen. Der Opel (r.) verlor dabei einen Reifen. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 17 Uhr auf der Oberfrohnaer Straße im Stadtteil Rabenstein. Ein Opel geriet laut ersten Informationen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW frontal zusammen.



Es krachte gewaltig! In beiden Fahrzeugen sprangen die Airbags auf, die Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschoben, das Vorderrad des Opels flog ab. Zudem wurde auch ein Hyundai durch den Unfall beschädigt.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die spiegelglatte Straße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurden drei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht.