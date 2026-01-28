Unfall mit Müllauto in Chemnitz: Mann verletzt

Chemnitz - Unfall mit Müllauto am Mittwochmorgen in Chemnitz !

In Rabenstein wurde am Mittwochmorgen ein Mann bei einem Unfall mit einem Müllauto verletzt. © Jan Härtel

Passiert ist das Unglück gegen 7.35 Uhr in Rabenstein in der Kurzen Straße.

Nach ersten Informationen von vor Ort kam ein Müllauto ins Rutschen und kollidierte mit einem Zaun. Dabei wurde offenbar ein Mann eingeklemmt.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an.