Unfall mit Müllauto in Chemnitz: Mann verletzt
Chemnitz - Unfall mit Müllauto am Mittwochmorgen in Chemnitz!
Passiert ist das Unglück gegen 7.35 Uhr in Rabenstein in der Kurzen Straße.
Nach ersten Informationen von vor Ort kam ein Müllauto ins Rutschen und kollidierte mit einem Zaun. Dabei wurde offenbar ein Mann eingeklemmt.
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an.
Der Mann wurde laut Polizei bei dem Unfall verletzt. Wie schwer, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verletzten um einen Mitarbeiter der Müllabfuhr.
Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Jan Härtel