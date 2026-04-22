Verfahrene Situation in Chemnitz: Busfahrer verirrt sich und blockiert Kreuzung

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Zusätzlich zum Verkehrschaos aufgrund des Sachsenpokal-Halbinfalkrachers krache es in Chemnitz am Mittwochabend.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bereits am frühen Mittwochabend herrschte aufgrund des Sachsenpokal-Krachers zwischen dem CFC und Erzgebirge Aue in Chemnitz hohes Verkehrsaufkommen. Zusätzlich sorgte ein Bus-Unfall für Verkehrschaos in der Stadt.

Dem Bus wurde es in der Friedrich-Naumann-Straße zu eng.
Dem Bus wurde es in der Friedrich-Naumann-Straße zu eng.  © Jan Härtel

Gegen 17 Uhr kam es an der Ecke Klarastraße/Friedrich-Naumann-Straße zu einem kuriosen Unfall.

Ersten TAG24-Informationen zufolge hatte sich der Busfahrer offenbar verfahren. Jedoch war er wohl nicht nur auf der falschen Route unterwegs, sondern auch in einer zu engen Straße.

Als er von der Klarastraße auf die Friedrich-Naumann-Straße abbiegen wollte, soll er gegen einen geparkten Dacia gestoßen sein.

Opel-Fahrer übersieht Straßenbahn und landet im Gleisbett
Chemnitz Unfall Opel-Fahrer übersieht Straßenbahn und landet im Gleisbett

Eine im wahrsten Sinne des Wortes verfahrene Situation.

Der Dacia wurde beim Versuch abzubiegen vom Bus gerammt.
Der Dacia wurde beim Versuch abzubiegen vom Bus gerammt.  © Jan Härtel
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Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit nicht vor.

Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Titelfoto: Jan Härtel

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