Verfahrene Situation in Chemnitz: Busfahrer verirrt sich und blockiert Kreuzung

Chemnitz - Bereits am frühen Mittwochabend herrschte aufgrund des Sachsenpokal-Krachers zwischen dem CFC und Erzgebirge Aue in Chemnitz hohes Verkehrsaufkommen. Zusätzlich sorgte ein Bus-Unfall für Verkehrschaos in der Stadt.

Dem Bus wurde es in der Friedrich-Naumann-Straße zu eng. © Jan Härtel

Gegen 17 Uhr kam es an der Ecke Klarastraße/Friedrich-Naumann-Straße zu einem kuriosen Unfall.

Ersten TAG24-Informationen zufolge hatte sich der Busfahrer offenbar verfahren. Jedoch war er wohl nicht nur auf der falschen Route unterwegs, sondern auch in einer zu engen Straße.

Als er von der Klarastraße auf die Friedrich-Naumann-Straße abbiegen wollte, soll er gegen einen geparkten Dacia gestoßen sein.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes verfahrene Situation.