Unfall in Chemnitzer City: Suzuki knallt mit Straßenbahn zusammen

In der Chemnitzer City krachte am Dienstag ein Suzuki mit einer Straßenbahn zusammen.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am Dienstagnachmittag krachte es in der Chemnitzer Innenstadt: Ein Suzuki knallte gegen eine Straßenbahn.

Der Suzuki wurde durch den Zusammenstoß an der Fahrerseite eingedrückt.
Der Suzuki wurde durch den Zusammenstoß an der Fahrerseite eingedrückt.  © Chempic

Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzung Straße der Nationen/Georgstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein Suzuki seitlich mit einer Straßenbahn.

Der Aufprall war so heftig, dass die Fahrerseite des Autos eingedrückt wurde. Zudem zersplitterte die Frontscheibe teilweise. Die Straßenbahn wurde leicht beschädigt.

Schnell rückten Polizei und Rettungskräfte an. Laut ersten Informationen kam der Suzuki-Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Straßenbahn wurde im Frontbereich beschädigt.
Die Straßenbahn wurde im Frontbereich beschädigt.  © Chempic
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Durch den Unfall kam es auf der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Straßenbahnverkehr war betroffen.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)

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