Skoda kracht in Zaun: Schwerer Unfall in Chemnitz

Chemnitz - Am Donnerstagnachmittag wurde in Chemnitz eine Person bei einem Unfall verletzt.

Der Skoda wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Jan Härtel/Chempic

Der Crash passierte auf der Dorfstraße im Stadtteil Glösa-Draisdorf in stadtauswärtiger Richtung.

Die Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun.

Laut Polizei wurde eine Person bei dem Unfall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.