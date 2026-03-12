 1.009

Skoda kracht in Zaun: Schwerer Unfall in Chemnitz

In Chemnitz ist am Donnerstagnachmittag ein Skoda auf der Dorfstraße in einen Zaun geknallt. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Donnerstagnachmittag wurde in Chemnitz eine Person bei einem Unfall verletzt.

Der Skoda wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.
Der Skoda wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.  © Jan Härtel/Chempic

Der Crash passierte auf der Dorfstraße im Stadtteil Glösa-Draisdorf in stadtauswärtiger Richtung.

Die Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun.

Laut Polizei wurde eine Person bei dem Unfall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: