Skoda kracht in Zaun: Schwerer Unfall in Chemnitz
Chemnitz - Am Donnerstagnachmittag wurde in Chemnitz eine Person bei einem Unfall verletzt.
Der Crash passierte auf der Dorfstraße im Stadtteil Glösa-Draisdorf in stadtauswärtiger Richtung.
Die Fahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Zaun.
Laut Polizei wurde eine Person bei dem Unfall verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
