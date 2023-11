Wintereinbruch sorgt für glatte Straßen und Unfälle in Sachsen

In Chemnitz krachten gegen 20 Uhr ein Opel und ein VW auf der Heinrich-Lorenz-Straße zusammen. Nach ersten Informationen von vor Ort gab es Verletzte. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

In Auerbach auf der Hofau Richtung Rempesgrün krachten auf glatter Fahrbahn ein Hyundai und ein BMW frontal zusammen. Dabei wurde nach ersten Informationen eine Person leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Einsatzkräfte der Auerbacher Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsflüssigkeiten und sperrten die Straße ab.

Außerdem war die Umgehungsstraße S299 in Richtung Treuen von starken Verwehungen betroffen.

Im Vogtland, besonders auf der Umgehungsstraße in Rodewisch Richtung Treuen, kamen am gestrigen Dienstag mehrere Lkw aufgrund von vereister Fahrbahn zum Stillstand.

Der Wintereinbruch sorgte für einige Unfälle. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Auch im Landkreis Zwickau sorgten die winterlichen Verhältnisse auf den Straßen für Unfälle.

Am Dienstagmorgen war ein Bus (Fahrer: 63) in Crinitzberg auf der Obercrinitzer Straße in Richtung Bärenwalde unterwegs. Circa 300 Meter nach der Bushaltestelle Eisenbahn kamen ihm laut Polizei hintereinander zwei Autos entgegen.

"Einer der Autofahrer setzte zum Überholen des anderen Pkw an und hatte den Bus offenbar übersehen. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Busfahrer und rutschte dadurch in den rechten Straßengraben. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich zu erkennen zu geben", heißt es weiter.

Der 63-Jährige wurde nicht verletzt, im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Es entstanden 5000 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall, Hinweise werden unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegengenommen.

In Hartenstein verlor eine Opel-Fahrerin (21) laut Polizei auf der Talstraße auf der winterglatten Fahrbahn offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel überschlug sich und kam im Wald auf dem Dach zum Liegen. Der 28-jährige Beifahrer wurde bei dem Crash leicht verletzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Am Dienstagnachmittag sorgte dann in Dennheritz die winterglatte Fahrbahn für Unfälle und Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Auf der B93 Richtung Zwickau gab es einen Unfall zwischen zwei VW und einem Seat. Dabei verletzten sich nach Polizeiangaben der 23-jährige Seat-Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin des Zwickauer VW leicht. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro.