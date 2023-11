Achtung: Blitzeis-Warnung im ganzen Land!

Deutschland - Achtung! Am heutigen Mittwochmorgen ist Vorsicht geboten auf Deutschlands Straßen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Deutschland. © Armin Weigel/dpa

In der Bundesrepublik ist der Winter eingekehrt. Vielerorts fällt bereits Schnee, die Temperaturen erreichen Minusgrade.

Damit einher gehen allerdings nicht nur gezuckerte Dächer und erste Schneeballschlachten. Zudem werden auch die Straßen glatt – und das kann schnell gefährlich werden!

Bereits am gestrigen Dienstag machten unzählige Glätteunfälle im ganzen Land Meldungen. Über Nacht scheint sich die Lage kaum verbessert zu haben.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, gilt derzeit in ganz Deutschland (bis auf einige Teile in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern) eine Wetterwarnung der Stufe 1 bezüglich Glatteis!

Was das bedeutet:

Autofahrer sollten vorsichtig mit dem Gaspedal umgehen, genügend Abstand zu Herausfahrenden halten, hektisches Lenken vermeiden und behutsam bremsen.

Und nicht nur an die Lenker unter Euch: Auch Fußgänger sollten am heutigen Mittwoch besonders achtsam unterwegs sein.