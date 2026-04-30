Chaos-Tag auf sächsischer Bahnstrecke: Schon wieder eine Komplett-Sperrung

Oederan - Chaos-Tag auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Dresden ! Erst kam es am Donnerstagmorgen zu Signalstörungen mit Verspätungen , am Nachmittag sorgte ein Böschungsbrand für Stillstand. Für zahlreiche Fahrgäste hieß es: warten. Mittlerweile wurde der Brand gelöscht, die Bahnen rollen wieder. Dennoch muss bis in die Abendstunden mit Verspätungen gerechnet werden.

Es ist wie verhext: Am Donnerstag kam es auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Dresden gleich zu zwei Störungen. © Kristin Schmidt

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, kam es am Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz zwischen Freiberg und Oederan. Die Folge: Eine Komplett-Sperrung der Strecke!

"Die Züge des RE 3 werden zum Teil zwischen Chemnitz Hbf und Dresden-Neustadt ohne Zwischenhalt umgeleitet" teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagnachmittag zu Verspätungen und Ausfällen. Wie TAG24 erfuhr, stoppte der RE 3 von Chemnitz kommend gegen 16.30 Uhr in Oederan. Die Fahrgäste wurden durch den Lokführer informiert, die Zugtüren wurden geöffnet, die Passagiere können frische Luft schnappen.



Gegen 17 Uhr ging die Fahrt weiter. Der Zug kam schließlich mit etwa einer Stunde Verspätung in Dresden an.

Am frühen Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden. "Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Es muss weiterhin bis in die Abendstunden mit Verspätungen gerechnet werden", so die MRB.