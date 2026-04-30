Chaos-Tag auf sächsischer Bahnstrecke: Schon wieder eine Komplett-Sperrung
Oederan - Chaos-Tag auf der Zugstrecke zwischen Chemnitz und Dresden! Erst kam es am Donnerstagmorgen zu Signalstörungen mit Verspätungen, am Nachmittag sorgte ein Böschungsbrand für Stillstand. Für zahlreiche Fahrgäste hieß es: warten. Mittlerweile wurde der Brand gelöscht, die Bahnen rollen wieder. Dennoch muss bis in die Abendstunden mit Verspätungen gerechnet werden.
Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, kam es am Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz zwischen Freiberg und Oederan. Die Folge: Eine Komplett-Sperrung der Strecke!
"Die Züge des RE 3 werden zum Teil zwischen Chemnitz Hbf und Dresden-Neustadt ohne Zwischenhalt umgeleitet" teilte das Verkehrsunternehmen mit.
Durch den Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagnachmittag zu Verspätungen und Ausfällen. Wie TAG24 erfuhr, stoppte der RE 3 von Chemnitz kommend gegen 16.30 Uhr in Oederan. Die Fahrgäste wurden durch den Lokführer informiert, die Zugtüren wurden geöffnet, die Passagiere können frische Luft schnappen.
Gegen 17 Uhr ging die Fahrt weiter. Der Zug kam schließlich mit etwa einer Stunde Verspätung in Dresden an.
Am frühen Abend konnte die Strecke wieder freigegeben werden. "Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Es muss weiterhin bis in die Abendstunden mit Verspätungen gerechnet werden", so die MRB.
Erster Tag nach nervigem Schienenersatzverkehr
Ärgerlich für Fahrgäste: Der Donnerstag war der erste Tag, an dem der nervige Schienenersatzverkehr zwischen Freiberg und Oederan wegfällt. Fast zwei Wochen lang tuckerten Busse über die Dörfer - die Fahrzeit zwischen Chemnitz und Dresden verlängerte sich dabei enorm.
Während der SEV zwischen Oederan und Freiberg wieder aufgehoben wurde, tuckern allerdings zwischen Dresden-Plauen und Dresden Hauptbahnhof weiterhin Busse. Hier baut die Bahn bis Mitte November 2026.
Die Züge der MRB steuern alternativ den Bahnhof Dresden Neustadt an.
Erstmeldung: 30. April, 17.03 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.44 Uhr
Titelfoto: Kristin Schmidt