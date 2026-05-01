Diese Ärzte und Apotheken haben am langen Feiertagswochenende Dienst

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Ein Notfall ist schnell passiert, doch wo findet man am langen Wochenende Hilfe? Hier erfahrt Ihr, welche Ärzte in Chemnitz Notdienst haben.

Chemnitz - Dank des Maifeiertags steht uns ein langes Wochenende bevor. An den freien Tagen kann es schnell zu einem Notfall kommen und Ihr müsst ungeplant zum Arzt oder in eine Apotheke. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, verraten wir Euch, wo es in Chemnitz Hilfe gibt.

Auch Kinderärzte haben am langen Wochenende Notdienst.
Auch Kinderärzte haben am langen Wochenende Notdienst.  © 123RF/akkamulator

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Freitag von 7 Uhr bis Montag, 7 Uhr: Tel. 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

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Internet: www.kvs-sachsen.de.

Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/ Erdgeschoss)

Kinderärztlicher Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnärztliche Bereitschaft tagesaktuell online unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig)

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911

Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222

Apotheken am Freitag, dem 1. Mai

Von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr: Kastanien-Apotheke, Weststraße 98 a, Tel. 0371/3560400; Aesculap-Apotheke, Paul-Bertz-Straße 12, Tel. 0371/2806310

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Apotheken am Samstag, dem 2. Mai

Von 8 bis 12 Uhr sowie 16 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr: Apotheke Schönau, Zwickauer Straße 216, Tel. 0371/852113; Delphin Apotheke, Bahnhofstraße 52, Tel. 0371/381130

Von 12 bis 16 Uhr: Apotheke an der Zentralhaltestelle, Am Rathaus 1, Tel. 0371/6664866; Apotheke am Silberbach, Chemnitzer Straße 65, Tel. 0371/266780; easy-Apotheke Chemnitz Center, Ringstraße 56 (Röhrsdorf), Tel. 03722/8929500

Apotheken am Sonntag, dem 3. Mai

Von Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 8 Uhr: Goethe-Apotheke, Goethestraße 5 a, Tel. 0371/307485; Medicus-Apotheke, Unritzstraße 21 b, Tel. 0371/8081197

Titelfoto: 123RF/akkamulator

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