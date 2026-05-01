Diese Ärzte und Apotheken haben am langen Feiertagswochenende Dienst

Chemnitz - Dank des Maifeiertags steht uns ein langes Wochenende bevor. An den freien Tagen kann es schnell zu einem Notfall kommen und Ihr müsst ungeplant zum Arzt oder in eine Apotheke. Damit Ihr im Ernstfall abgesichert seid, verraten wir Euch, wo es in Chemnitz Hilfe gibt.

Auch Kinderärzte haben am langen Wochenende Notdienst. © 123RF/akkamulator

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen Freitag von 7 Uhr bis Montag, 7 Uhr: Tel. 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten Freitag bis Sonntag jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss); DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Internet: www.kvs-sachsen.de.

Augenärztliche Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/ Erdgeschoss)

Kinderärztlicher Notdienst jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnärztliche Bereitschaft tagesaktuell online unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de

Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig)

Gift-Notruf: 0361/730730

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911

Telefonseelsorge: Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222