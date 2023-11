Chemnitzer Weihnachtsmarkt geht mit besonderer Aktion in Verlängerung

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz will ehemalige Bewohner zurück in die künftige Kulturhauptstadt locken und hat sich dafür eine besondere Aktion ausgedacht.

In diesem Jahr findet auch zwischen den Feiertagen noch ein kleiner Weihnachtsmarkt in Chemnitz statt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, geht der Chemnitzer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in eine Verlängerung. Vom 27. bis 30. Dezember findet der Coming-home-Weihnachtsmarkt auf Initiative von "ChemnitzCity" und dem Geschäftsbereich Wirtschaft der Stadt Chemnitz auf dem Düsseldorfer Platz und an der Richard-Möbius-Straße statt.

"Neben Glühweinständen, kulinarischen Genüssen und weihnachtlicher Stimmung präsentieren sich unter dem Motto 'Coming home' auch Chemnitzer Unternehmen, die sich und ihre Stellenangebote vorstellen. Angesprochen werden sollen vor allem ehemalige Chemnitzer:innen, die eventuell mit dem Gedanken spielen, zurück in die Heimat zu kommen", berichtet ein Stadtsprecher.

Die Personalverantwortlichen der jeweiligen Unternehmen werden an den vier Tagen jeweils von 14 bis 18 Uhr an der Weihnachtspyramide vor Ort sein. Sie haben Infomaterial und Stellenangebote dabei und stehen für Gespräche zur Verfügung.

"So kann der verlängerte Weihnachtsmarkt neben dem weihnachtlichen Flair, einem Glühwein und dem Shopping-Erlebnis in der Innenstadt auch attraktive neue Jobangebote für Rückkehrwillige und neue Fachkräfte für Chemnitz bieten", heißt es aus der Pressestelle.