So schön wird der Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023

Pünktlich am Freitag (1. Dezember) vor dem ersten Advent ist es so weit, dann eröffnet Bürgermeister Sven Schulze (52, SPD) um 16 Uhr zusammen mit dem Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt. Insgesamt erstrahlen dann 16.000 Lichter in der Innenstadt.

Die neuen Glühweintassen für den Chemnitzer Weihnachtsmarkt. © Kristin Schmidt

Alle Fans der Glühweintassen werden auch nicht enttäuscht. Am Montag wurden zwei neue Modelle für 2023 vorgestellt. Die hellblaue Glühweintasse ziert neben zahlreichen Sternen ein Schneemann. Auch an die Kinder wurde gedacht: Auf der apricotfarbenen Tasse ist Brabax von den Abrafaxen abgebildet, der mit einem Snowboard scheinbar über den Fichtelberg springt.

Am späten Nachmittag um 17 Uhr besucht der Weihnachtsmann die Bühne und bringt eine Märchenüberraschung mit.

Zu den Höhepunkten gehört auch in diesem Jahr wieder die große Bergparade am 2. Dezember mit rund 600 Uniformträgern, 370 Bergmusikern und 20 Sängern. Die Parade startet um 14 Uhr am Theaterplatz. Um 15 Uhr ist das Abschlusszeremoniell an der Stadthalle.

Der Weihnachtsmarkt ist Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag von 11 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Der Aufbau für den diesjährigen Weihnachtsmarkt beginnt schon am 11. November, dann wird auch der große Baum auf dem Markt aufgestellt.