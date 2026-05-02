21 Grad - und es wird noch schöner: Alle raus am langen Feiertagswochenende
Chemnitz - Strahlend blauer Himmel, Sonne und bis zu 21 Grad lockten die Chemnitzer zum Feiertag aus den Häusern. Überall in der Stadt war etwas los: Beim traditionellen Maibaumsetzen wurde der Frühling gefeiert. Gärtner buddelten fleißig in ihren Beeten. Und auf den Straßen wurde demonstriert. Der 1. Mai zeigte sich von seiner schönsten Seite. Und das Beste: Am Samstag wird's sogar noch wärmer! So verbrachten die Chemnitzer den traumhaften Frühlingstag.
Mai-Demo
Nach dem diesjährigen DGB-Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite" ging Sabrina Grimm (31) auf die Straße.
Sie war über zehn Jahre im ehemaligen Congress-Hotel angestellt. Am Maifeiertag sprach sie am Nischel, damit das Hotel und seine Mitarbeiter nicht vergessen werden.
Auch Logopäde Jan Meyer (51) demonstrierte - wegen der anstehenden Gesundheitsreform.
Diese löse "Ängste aus, da es zu einer Verschlechterung der Versicherten kommt, als auch zu einer Verschlechterung der Versorgung der Patienten".
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Mai-Baum
"Zuuuuu-gleich" hieß es in Reichenbrand. Hier stellte die Feuerwehr Siegmar zum 29. Mal den Maibaum am Haus des Gastes auf.
Für die Freunde Anja, Dirk (54), Enrico (48) und Marcel (45) ist das Spektakel eine jährliche Tradition. "Wir sind hierher geradelt", sagt Anja.
Als Belohnung für die Anstrengung gab's ein kühles Bier.
"Und wir sind auch wegen des SV Eiche Reichenbrand hier", ergänzt Dirk. Der Verein kickte am Nachmittag gegen SV Blau-Gelb Mülsen.
Mai-Garten
Ines Wiegand (54) und ihre Mutti Heidi verbrachten den Feiertag im Garten. "Gartenarbeit macht fit", lacht Ines.
Die zwei Frauen zerkleinerten Äste: "Wir wollen morgen zur Halde."
Danach sollen die Beete bestückt werden. "Ich möchte noch Tomate und Zucchini anpflanzen, die Kartoffeln sind schon drin."
Zudem möchte Ines auch Gladiolen und gefüllte Sonnenblumen in ihrem naturbelassenen Garten aussäen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (3)