02.05.2026 07:31 21 Grad - und es wird noch schöner: Alle raus am langen Feiertagswochenende

Das schöne Frühlingswetter am Maifeiertag lockte die Chemnitzer ins Grüne und zu Veranstaltungen. Das Beste: Am Samstag wird es noch schöner.

Von Robert Preuße, Amelie Fromm

Chemnitz - Strahlend blauer Himmel, Sonne und bis zu 21 Grad lockten die Chemnitzer zum Feiertag aus den Häusern. Überall in der Stadt war etwas los: Beim traditionellen Maibaumsetzen wurde der Frühling gefeiert. Gärtner buddelten fleißig in ihren Beeten. Und auf den Straßen wurde demonstriert. Der 1. Mai zeigte sich von seiner schönsten Seite. Und das Beste: Am Samstag wird's sogar noch wärmer! So verbrachten die Chemnitzer den traumhaften Frühlingstag.

Mai-Demo

Davina Wittig (25) und Joshua Blickle (27) demonstrierten gegen Kürzungen im Sozialwesen. © Ralph Kunz Nach dem diesjährigen DGB-Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite" ging Sabrina Grimm (31) auf die Straße. Sie war über zehn Jahre im ehemaligen Congress-Hotel angestellt. Am Maifeiertag sprach sie am Nischel, damit das Hotel und seine Mitarbeiter nicht vergessen werden. Auch Logopäde Jan Meyer (51) demonstrierte - wegen der anstehenden Gesundheitsreform. Chemnitz Wetter Tiere in Chemnitz leiden unter Extrem-Hitze Diese löse "Ängste aus, da es zu einer Verschlechterung der Versicherten kommt, als auch zu einer Verschlechterung der Versorgung der Patienten".

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Mai-Baum

Die Feuerwehr Siegmar setzte dem Maibaum die Krone auf. © Uwe Meinhold "Zuuuuu-gleich" hieß es in Reichenbrand. Hier stellte die Feuerwehr Siegmar zum 29. Mal den Maibaum am Haus des Gastes auf. Für die Freunde Anja, Dirk (54), Enrico (48) und Marcel (45) ist das Spektakel eine jährliche Tradition. "Wir sind hierher geradelt", sagt Anja. Als Belohnung für die Anstrengung gab's ein kühles Bier. Chemnitz Wetter Unwetter zieht über Chemnitz und Umgebung: Straßen überflutet, Bäume umgekippt "Und wir sind auch wegen des SV Eiche Reichenbrand hier", ergänzt Dirk. Der Verein kickte am Nachmittag gegen SV Blau-Gelb Mülsen.

Anja, Dirk (54), Enrico (48) und Marcel (45) genossen ein Reichenbrander Bier. © Uwe Meinhold

Einige Ausflügler schipperten mit Tretbooten auf dem Pelzmühlenteich. © Uwe Meinhold

Mai-Garten