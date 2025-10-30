 3.389

Sturm "Joshua" fegt über Chemnitz: Baum kracht auf Wohnhaus

Am Donnerstag riss Sturmtief "Joshua" einen Baum in Chemnitz um. Der Baum landete auf einem Wohnhaus, die Feuerwehr war im Einsatz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Sturmtief "Joshua" fegt seit einigen Tagen über Deutschland. Am Donnerstag war er dann auch in Chemnitz zu spüren, es kam zu Sturmschäden.

Der meterhohe Baum knickte am Donnerstag um.  © Jan Härtel

In der Zeppelinstraße in Chemnitz riss eine Böe einen etwa 20 Meter hohen Baum um, der auf ein Wohnhaus stürzte.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Unglücksstelle abzusichern.

Der Baum traf auch mehrere Stromleitungen, daher musste der Energieversorgung den Strom zunächst abstellen.

Die Zeppelinstraße war aufgrund des Feuerwehreinsatzes zeitweise gesperrt.

Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Am vergangenen Wochenende kam es aufgrund des Unwetters im Erzgebirge bereits zu umgestürzten Bäumen und liegengebliebenen Autos.

Der Baum stürzte auf ein Wohnhaus.  © Jan Härtel

Laut Deutschem Wetterdienst kommt es heute zu Windböen um die 60 km/h, in freien Lagen sowie im Bergland auch zu Sturmböen bis 75 km/h.

Auf dem Fichtelberg werden durchgehend schwere Sturmböen bis zu 90 km/h erwartet. Im Laufe des Nachmittags nimmt der Wind dann allmählich ab.

