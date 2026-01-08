Vorsicht, Glatteis! Das müssen Hausbesitzer in Chemnitz bei Schnee und Eis beachten

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor verbreiteter Glätte. Das müssen Hausbesitzer in Chemnitz beachten, damit ihr Fußweg sicher ist.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Der Winter hat ganz Sachsen fest im Griff und in den nächsten Tagen kann es noch schlimmer kommen. Der anhaltende Frost hat einige Gehwege bereits jetzt in spiegelglatte Flächen verwandelt. Was muss man beachten, wenn der Fußweg vor dem eigenen Haus oder dem Grundstück rutschig ist?

Auf vielen Gehwegen haben sich inzwischen vereiste Stellen gebildet. Um Unfälle zu vermeiden, sollte hier gestreut werden. © Victoria Winkel Nach dem Schneeschippen in der vergangenen Woche steht nun bei vielen Eigentümern Streuen aktuell auf der Tagesordnung. An Werktagen müssen die Fußwege zwischen 7 und 20 Uhr in einem sicheren Zustand sein, an Sonn- und Feiertagen erst ab 9 Uhr. Was beim Streuen erlaubt und verboten ist, ist in der Straßenreinigungssatzung der Stadt Chemnitz festgelegt. Aber auch der Stadtreinigungsdienst ASR gibt Tipps. Zum Abstumpfen vereister Stellen soll man Sand oder feinkörnigen Split nehmen. "Eine Verwendung von Salz und sonstigen auftauenden Stoffen auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten", warnen die Experten vom ASR. Chemnitz Wetter Sturm "Joshua" fegt über Chemnitz: Baum kracht auf Wohnhaus Das Streuen mit Salz wurde bereits 2022 in Chemnitz verboten, gehört dennoch zu den beliebtesten Mitteln, um vereiste Wege freizubekommen.

Freitag kann es glatt werden