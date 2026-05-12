Schnee und Eiszapfen: Der Winter meldet sich in Sachsen zurück

Oberwiesenthal - Der Winter lässt auch Mitte Mai nicht locker! Im Erzgebirge herrschte am Dienstagmorgen Frost-Alarm. Auf dem Fichtelberg fiel Schnee, Eiszapfen bildeten sich, Raureif war an den Bäumen zu sehen.

Eiszapfen an der Aussichtsplattform auf dem Fichtelberg. Der Winter meldet sich Mitte Mai noch mal zurück. © André März

Die Wetterstation auf Sachsens höchstem Berg zeigte am Dienstagmorgen 0 Grad an. Auch in Oberwiesenthal war es mit etwa 3 Grad frostig kalt. Wanderer waren dick eingepackt: Winterjacke, Kapuze und Mütze.

Etwas milder, aber dennoch kühl, war es am Dienstagmorgen in Chemnitz. Hier zeigte das Thermometer 6 Grad an – dazu Regen. Vom Frühling keine Spur!

Dabei erlebt Sachsen derzeit eine absolute Achterbahnfahrt, was das Wetter angeht. Vor etwa zwei Wochen lag ein Hauch von Mini-Sommer in der Luft: Am ersten Maiwochenende lockten 21 Grad und Sonne pur zahlreiche Menschen ins Freie.



Nun die Kehrtwende – und das kühle, ungemütliche Wetter wird den Freistaat noch eine Weile begleiten. Im Erzgebirge bleibt es in den kommenden Tagen mit unter 10 Grad weiterhin frisch. Dazu viele Regenschauer.

Auch in Dresden, Chemnitz und Leipzig sollte der Regenschirm mitgenommen werden, es bleibt regnerisch bei Werten bis zu 14 Grad. Erst Ende Mai sollen die Temperaturen wieder auf 20 Grad klettern, dazu ein Mix aus Sonne und Wolken.