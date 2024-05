Regen-Wochenende in Chemnitz: Diese Freibäder machen dicht

Chemnitz - Trübe Aussichten für das kommende Wochenende: In Chemnitz und Umgebung soll es am Samstag und Sonntag durchregnen. Daher schließen einige Freibäder ihre Tore.

Wer am Wochenende dennoch schwimmen möchte, kann alternativ ins Schwimmbad gehen. Das Chemnitzer Stadtbad ist am Wochenende von 9 bis 16 Uhr geöffnet, die Schwimmhalle "Am Südring" von Samstag bis Montag von 10 bis 17 Uhr.

Das Wochenende fällt in Sachsen wohl ins Wasser - heftige Niederschläge werden vorausgesagt. (Symbolbild) © 123RF/rangizzz

Für das kommende Wochenende prognostizieren Experten extreme Niederschläge für den Freistaat. Das Landeshochwasserzentrum hält auch Hochwasser für möglich.



Grund dafür sei ein Tiefdruckgebiet, das Dauerregen nach Sachsen bringt. Ab Samstag kann es daher zu Hochwasser kommen. "Besonders betroffen sind dabei zuerst die Oberläufe der Fließgewässer in den Mittelgebirgen", heißt es dazu.



In der Nacht zu Samstag könnten demnach die Meldegrenzen von Flüssen und Bächen überschritten werden. Auch ein Überschreiten der Alarmstufe 4 (höchste Stufe) kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es.



Auf ein mögliches Hochwasser sei der Freistaat aber vorbereitet. "In den Talsperren und Speichern der Landestalsperrenverwaltung stehen die Hochwasserrückhalteräume vollständig zur Verfügung", so das Landeshochwasserzentrum.