08.07.2023 09:05 Über 30 Grad in Chemnitz erwartet: So könnt Ihr Vögeln & Co. bei der Sommerhitze helfen

In Chemnitz wird ein Hitzewochenende mit Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Tierschützer geben Tipps, wie man an solchen Tagen Vögeln & Co. helfen kann.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Chemnitz steht das erste richtig heiße Wochenende des Jahres bevor. Schon am Freitag kletterte das Thermometer auf bis zu 29 Grad. Am Samstag sollen die 30 Grad geknackt werden. Bei dem Sommerwetter sollten nicht nur wir Menschen gut auf uns achten, auch Tiere freuen sich über ein bisschen Hilfe. Eine Vogeltränke bietet nicht nur Abkühlung, sondern auch eine Flüssigkeitsquelle. © Sanne198/123rf Besonders Vögel haben es bei der Hitze in Städten schwer. Mit steigenden Temperaturen verschwinden immer mehr Wasserstellen, und die Tiere finden oft nicht genügend Flüssigkeiten oder Möglichkeiten, um sich abzukühlen. Wer im Garten oder auf dem Balkon genügend Platz hat, sollte eine Vogeltränke aufstellen. Wer so etwas nicht so schnell zur Hand hat, kann auch einen großen Blumentopfuntersetzer als Trink- und Bademöglichkeit nehmen. Wenn die Gefäße erdnah aufgestellt sind, freuen sich nicht nur Vögel, sondern auch Igel oder Eichhörnchen über die Wasserstelle. "Dabei sollte das Wasser täglich gewechselt werden, da sich Bakterien bei großer Hitze schnell vermehren. Frisches Gras und Kräuter enthalten ebenfalls viel Flüssigkeit", empfiehlt die Tierschutzorganisation PETA. Die Tiere freuen sich derzeit auch über schattige Plätzchen in Bäumen, Büschen oder Sträuchern. Also das Grün im Garten nicht zu sehr stutzen, um Rückzugsmöglichkeiten bereitzuhalten. Haustiere vor Zugluft schützen Die Wetterkarte zeigt, am Wochenende werden in Chemnitz und im restlichen Sachsen die 30 Grad geknackt. Es wird richtig heiß. © Screenshot/wetteronline.de Doch nicht nur Wildtiere brauchen aktuell mal etwas Abkühlung. Wie die Tierschützer schreiben, ist es nicht für alle Besitzer von Haustieren selbstverständlich, dass Gehege nicht in der Sonne stehen sollten. "Vorsicht vor Zugluft, auch durch Ventilatoren. Hamster, Meerschweinchen und Co. können sich in der Zugluft erkälten oder schmerzhafte Augenentzündungen davontragen", so PETA. Auch bei Außengehegen sollte auf Schatten und gute Durchlüftung geachtet werden. Der Sonntag wird übrigens noch einmal genauso heiß wie der Samstag. Nach aktuellem Stand werden aber vorerst keine Unwetterlage erwartet. Am Montag kann es laut Deutschem Wetterdienst örtlich Schauer und Gewitter geben und damit eine leichte Abkühlung auf maximal 27 Grad. Am Dienstag wird es dann wieder richtig heiß.

Titelfoto: Sanne198/123rf