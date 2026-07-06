1-Euro-Eis in der Innenstadt: Coole Aktion entzückt Dresdner Zungen
Dresden - Wo gibt's heute noch ein Eis für einen Euro? Bei Haselbauer am Dr.-Külz-Ring in Dresden. Pünktlich zum Ferienstart schmilzt dort nicht nur das Eis, sondern auch der Preis. Und das lassen sich einige jüngere Feinschmecker nicht zweimal sagen!
Kinder, Schüler, und Studenten bekommen den berühmten Haselbauer-Klassiker in der Muschelwaffel am Montag von 11 bis 14 Uhr für gerade einmal einen Euro – statt regulär 3,50 Euro.
Die Idee kam Betreiber Max Rothe (39) mit Blick auf den Ferienbeginn. "Wir bieten sonst auch immer Kindereisbecher an. Zum Ferienstart dachten wir: Machen wir einfach mal eine Aktion für Kinder und Jugendliche, sodass wirklich jeder mal in den Genuss unseres Traditionseises kommen kann."
Bei so einem Angebot ließ die Kundschaft nicht lang auf sich warten: Wenige Minuten nach Aktions-Beginn reihten sich bereits einige Schüler hinter der Eisdielen-Theke ein. "Meine Oma ist im Internet auf das Angebot aufmerksam geworden und hat es sofort meiner Mama erzählt - jetzt bin ich hier", berichtete eine zwölfjährige Dresdnerin gegenüber TAG24.
Um eine Portion des beliebten Traditionseises für nur einen Euro zu erhalten, reicht lediglich das Vorzeigen des Schülertickets oder Studentenausweises.
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Betreiber hat eine klare Vision: "Wir wollen den Leuten unser Traditionseis wieder näherbringen"
Hinter der Aktion steckt für den Betreiber aber viel mehr als nur das Schnäppchen: "Wir wollen den Leuten unser Traditionseis wieder näherbringen". Er selbst sei früher gern mit seiner Familie Eis essen gegangen. "Ich hoffe, dass solche Bräuche beständig bleiben."
Neben Kinder und Jugendlichen zeigten sich vor allem ältere Leute von der Aktion begeistert. "Auf Instagram haben wir extrem viel positives Feedback bekommen - ein tolles Gefühl."
Eisdielen Betreiber Rothe ist sich sicher: "Das wird nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein". Bereits jetzt plane der 39-Jährige einen weiteren Ein-Euro-Eis-Tag.
"Ich denke, nächstes Mal werden wir Rentnern etwas Gutes tun", witzelte er.
Erstmeldung vom 5. Juli 2026, 12.31 Uhr; letzte Aktualisierung vom 6. Juli 2026, 13.53 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/haselbauer_dresden/privat