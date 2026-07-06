1-Euro-Eis in der Innenstadt: Coole Aktion entzückt Dresdner Zungen

Dresden - Wo gibt's heute noch ein Eis für einen Euro? Bei Haselbauer am Dr.-Külz-Ring in Dresden . Pünktlich zum Ferienstart schmilzt dort nicht nur das Eis, sondern auch der Preis. Und das lassen sich einige jüngere Feinschmecker nicht zweimal sagen!

Wenn das mal keine schöne Überraschung zum Ferienstart ist - Kinder, Schüler und Studenten können sich freuen! © Fotomontage/Screenshot/Instagram/haselbauer_dresden

Kinder, Schüler, und Studenten bekommen den berühmten Haselbauer-Klassiker in der Muschelwaffel am Montag von 11 bis 14 Uhr für gerade einmal einen Euro – statt regulär 3,50 Euro.

Die Idee kam Betreiber Max Rothe (39) mit Blick auf den Ferienbeginn. "Wir bieten sonst auch immer Kindereisbecher an. Zum Ferienstart dachten wir: Machen wir einfach mal eine Aktion für Kinder und Jugendliche, sodass wirklich jeder mal in den Genuss unseres Traditionseises kommen kann."

Bei so einem Angebot ließ die Kundschaft nicht lang auf sich warten: Wenige Minuten nach Aktions-Beginn reihten sich bereits einige Schüler hinter der Eisdielen-Theke ein. "Meine Oma ist im Internet auf das Angebot aufmerksam geworden und hat es sofort meiner Mama erzählt - jetzt bin ich hier", berichtete eine zwölfjährige Dresdnerin gegenüber TAG24.

Um eine Portion des beliebten Traditionseises für nur einen Euro zu erhalten, reicht lediglich das Vorzeigen des Schülertickets oder Studentenausweises.