06.07.2026 06:15 Heute noch nichts vor? 6 Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung!

In Dresden finden am Sonntag in Dresden und Umgebung wieder tolle Veranstaltungen statt.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Das Wochenende wird voraussichtlich angenehm sommerlich. Meteorologen erwarten Temperaturen bis zu maximal 25 Grad. Perfektes Wetter für einen Ausflug! Wo Ihr was wann erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Wir wünschen Euch gute Erholung & viel Vergnügen.

Tag der Kunst

Pirna - Am Sonntag ab 11 Uhr lädt der "Tag der Kunst Pirna" zum Kunstmarkt in die Altstadt ein. Mehr als 100 Kunstschaffende präsentieren ihre Arbeiten an unterschiedlichen Orten – in Galerien, Ateliers, Höfen und Läden, teilweise auch im öffentlichen Raum. Zu erleben sind Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Lesungen und Musik. Das Motto "Wegzeichen" nimmt Bezug auf das 20-jährige Jubiläum des Malerwegs Elbsandsteingebirge. Eintritt frei. Infos unter: tag-der-kunst-pirna.de

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In Pirna könnt Ihr Euch am Sonntag tolle Kunst anschauen. (Symbolfoto) © 123rf/mariusz_prusaczyk

Stadtfest

Riesa - Am Wochenende heißt es in Riesa wieder gute Laune, nette Zusammenkünfte und leckeres Essen! Auf dem 33. Stadtfest wird ein buntes Programm geboten - von Live Musik über Show-Acts bis hin zu Kinderunterhaltung. Langweilig wird Euch dort jedenfalls nicht, denn es wird zudem auf der Elbwiese einen Rummel geben. Bei der beliebten Händler- und Genussmeile werden wohl auch alle Bedürfnisse abgedeckt und Ihr könnt mal richtig entspannt über die Straßen schlendern. Infos unter: stadtfest-riesa.de

Am Wochenende wird es wieder bunt auf dem Stadtfest Riesa! (Symbolfoto) © 123rf/foottoo

Ausflugsdampf zum Ferienbeginn

Radebeul - Passend zum Ferienstart fährt der Traditionszug Radebeul am Sonntag nach Moritzburg und Radeburg. Bei den tollen Ausflügen werden Kinderaugen leuchten! Bei einem einstündigen Aufenthalt in Moritzburg könnt Ihr ein leckeres Eis essen gehen, oder Euch auf einen kleinen Spaziergang um das schöne Schloss begeben. Tickets und Infos unter: traditionsbahn-radebeul.de

Mit dem Traditionszug Radebeul lassen sich am Sonntag perfekt die Ferien einleiten. (Archivfoto) © PR

Offene Jahnhalle

Meissen - In der Jahnhalle könnt Ihr Euch mit Euren Kids am Sonntag von 15 Uhr bis 18 Uhr richtig austoben! Alles was ihr mitbringen müsst sind gute Laune, sportliche Motivation und Stoppersocken oder Hallenturnschuhe. Kinder und Jugendliche 3 Euro/Erwachsene 5 Euro, Infos unter: buergerstiftung-meissen.de

In der Jahnhalle könnt Ihr Euch am Sonntag sportlich mal so richtig auslassen. (Symbolfoto) © 123RF/matimix

Dom- und Turmführungen

Meissen - Wer die gothische Baukunst mal aus einer anderen Perspektive betrachten möchte, sollte sich eine Führung durch den Meissner Dom nicht entgehen lassen. Es geht um über 1000 Jahre Kirchen-, Kunst- und Baugeschichte, wobei Ihr jederzeit Fragen stellen und ins Gespräch kommen könnt. Nach 304 Stufen oben angekommen, genießt Ihr den Blick über Meissen, das Elbtal und bei klaren Tagen bis hin nach Dresden. 15/12 Euro, Zeiten, Tickets und Infos unter: dom-zu-meissen.ticketfritz.de

Bei spannenden Führungen geht es im Meissner Dom hoch hinaus. (Archivfoto) © Thomas Türpe

4. Kammerkonzert "Sommermusik"

Der Sonntagnachmittag wird im Hoflößnitz musikalisch! © Tobias Koch