Heute noch nichts vor? 6 Tipps für Euren Sonntag in Dresden und Umgebung!
Dresden - Das Wochenende wird voraussichtlich angenehm sommerlich. Meteorologen erwarten Temperaturen bis zu maximal 25 Grad. Perfektes Wetter für einen Ausflug! Wo Ihr was wann erleben könnt, erfahrt Ihr hier. Wir wünschen Euch gute Erholung & viel Vergnügen.
Tag der Kunst
Pirna - Am Sonntag ab 11 Uhr lädt der "Tag der Kunst Pirna" zum Kunstmarkt in die Altstadt ein. Mehr als 100 Kunstschaffende präsentieren ihre Arbeiten an unterschiedlichen Orten – in Galerien, Ateliers, Höfen und Läden, teilweise auch im öffentlichen Raum. Zu erleben sind Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Lesungen und Musik. Das Motto "Wegzeichen" nimmt Bezug auf das 20-jährige Jubiläum des Malerwegs Elbsandsteingebirge. Eintritt frei. Infos unter: tag-der-kunst-pirna.de
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Stadtfest
Riesa - Am Wochenende heißt es in Riesa wieder gute Laune, nette Zusammenkünfte und leckeres Essen! Auf dem 33. Stadtfest wird ein buntes Programm geboten - von Live Musik über Show-Acts bis hin zu Kinderunterhaltung. Langweilig wird Euch dort jedenfalls nicht, denn es wird zudem auf der Elbwiese einen Rummel geben. Bei der beliebten Händler- und Genussmeile werden wohl auch alle Bedürfnisse abgedeckt und Ihr könnt mal richtig entspannt über die Straßen schlendern. Infos unter: stadtfest-riesa.de
Ausflugsdampf zum Ferienbeginn
Radebeul - Passend zum Ferienstart fährt der Traditionszug Radebeul am Sonntag nach Moritzburg und Radeburg. Bei den tollen Ausflügen werden Kinderaugen leuchten! Bei einem einstündigen Aufenthalt in Moritzburg könnt Ihr ein leckeres Eis essen gehen, oder Euch auf einen kleinen Spaziergang um das schöne Schloss begeben. Tickets und Infos unter: traditionsbahn-radebeul.de
Offene Jahnhalle
Meissen - In der Jahnhalle könnt Ihr Euch mit Euren Kids am Sonntag von 15 Uhr bis 18 Uhr richtig austoben! Alles was ihr mitbringen müsst sind gute Laune, sportliche Motivation und Stoppersocken oder Hallenturnschuhe. Kinder und Jugendliche 3 Euro/Erwachsene 5 Euro, Infos unter: buergerstiftung-meissen.de
Dom- und Turmführungen
Meissen - Wer die gothische Baukunst mal aus einer anderen Perspektive betrachten möchte, sollte sich eine Führung durch den Meissner Dom nicht entgehen lassen. Es geht um über 1000 Jahre Kirchen-, Kunst- und Baugeschichte, wobei Ihr jederzeit Fragen stellen und ins Gespräch kommen könnt. Nach 304 Stufen oben angekommen, genießt Ihr den Blick über Meissen, das Elbtal und bei klaren Tagen bis hin nach Dresden. 15/12 Euro, Zeiten, Tickets und Infos unter: dom-zu-meissen.ticketfritz.de
4. Kammerkonzert "Sommermusik"
Radebeul - Im Weingut Hoflößnitz wird der Sonntagnachmittag mit schönster Musik und leckerem Wein ausgeklungen. Lauscht den Cellosuiten von Johann Sebastian Bach auf Barockinstrumenten und genießt dabei den hinreißenden Flair der Location. Dabei tritt Cellist Bernhard Hentrich auf und begleitet Euch klangvoll durch die Stunden. Im Ticketpreis ist ein Besuch des Sächsischen Weinbaumuseums, sowie ein Glas Sekt der Hoflößnitz oder ein alkoholfreies Getränk enthalten. Konzertbeginn: 17 Uhr, 24/11 Euro, Infos unter hofloessnitz.de
TAG24 wünscht Euch einen erlebnisreichen Sonntag.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/foottoo; 123RF/matimix; Thomas Türpe; Tobias Koch