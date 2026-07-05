Irrer Versuch gestartet: Dresdner will neuen Schwimm-Rekord aufstellen
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Dresden - Der Dresdner Extremschwimmer Joseph Heß (39) hat am Sonnabend seinen Weltrekordversuch gestartet. In maximal 60 Tagen will er in der Donau bis ans Schwarze Meer durchschwimmen.
Er sammelt dabei wissenschaftliche Wasserproben, damit diese auf Verschmutzung und Mikroplastik untersucht werden können.
Den ersten Kontakt mit Donau-Wasser hatte Heß in einem eingefassten Quellbrunnen in Donaueschingen.
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Das Schwimmen selbst startete er 160 Kilometer von dort entfernt in Ulm.
Ihn begleiten bei seiner langen Reise durch zehn Länder ein festes Team sowie Kameraleute. Aus ihrem Material entsteht der Dokumentarfilm "2850 km - Invisible".
Titelfoto: dpa/Sebastian Kahnert