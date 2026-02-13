13. Februar in Dresden: Pfarrer mit Rede auf dem Altmarkt - "War ein Urbild des Grauens"

Dresden - Im Zeichen des Gedenkens erinnert Dresden am 13. Februar an die Folgen von Diktatur und nationalistischer Gewaltherrschaft - mit Musik, Begegnung und der traditionellen Menschenkette. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Um 18 Uhr wird am Freitag die Menschenkette in der Dresdner Innenstadt gebildet. © Robert Michael/dpa

Zum 81. Mal jährt sich die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Aus diesem Anlass wird es am Freitag ein großes Programm geben.

Um 9 Uhr findet ein Stilles Gedenken auf dem Nordfriedhof statt. Ebenfalls wird parallel dazu eine Gedenkfeier auf dem Altmarkt abgehalten. Es folgt um 13 Uhr ein Gedenken auf dem Dresdner Heidefriedhof, bevor für 17 Uhr ein gemeinsames Bürgersingen vor dem Kulturpalast angesetzt ist.

Höhepunkt wird um 18 Uhr unter Glockenläuten der Dresdner Kirchen der Zusammenschluss der Menschenkette sein. Sie verläuft - unter Sperrung der Wilsdruffer Straße - vom Theaterplatz aus über die Brühlsche Terrasse, entlang der Synagoge, der Frauenkirche, des Neuen Rathauses, um den Altmarkt und über den Postplatz zurück zum Theaterplatz.

Nach einem ökumenischen Friedensgottesdienst um 20.30 Uhr bildet die "Nacht der Stimmen" ab 22 Uhr in der Frauenkirche den Abschluss. Daneben sind für Freitag diverse Mahnwachen aus dem rechten Spektrum angemeldet. Auch werden zwei Gegendemos durch die Stadt ziehen.

