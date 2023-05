2400 Verstöße in Dresden: Polizei zieht nach Kontrollaktion alarmierendes Fazit

Dresden - Der Radverkehr in Dresden muss sicherer werden! Zwei Wochen lang kontrollierten Polizisten in einer gemeinsamen Aktion mit der Landeshauptstadt insgesamt 3300 Fahrzeuge, darunter rund 1400 Drahtesel. Am vergangenen Wochenende endete "Respekt durch Rücksicht - Radverkehr im Blick" schließlich, mit einer erschütternden Bilanz!