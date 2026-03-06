36. Baumesse HAUS in Dresden gestartet

Die 36. Baumesse HAUS 2026 ist am Donnerstag gestartet. Bis Sonntag präsentieren mehr als 400 Aussteller aus sieben Ländern in der Messe Dresden neue Trends.

Von Benjamin Schön, Jacqueline Grünberger

Dresden - Die 36. Baumesse HAUS 2026 ist am Donnerstag gestartet. Noch bis Sonntag präsentieren mehr als 400 Aussteller aus sieben Ländern in der Messe Dresden neue Trends rund ums Bauen, Sanieren und energieeffiziente Wohnen.

Zimmermann Anton Woersch (29) präsentiert, so wie viele andere auf der Messe, sein Handwerk.
Zimmermann Anton Woersch (29) präsentiert, so wie viele andere auf der Messe, sein Handwerk.  © Stefan Häßler

Vier Tage lang können sich Besucher über moderne Heizsysteme, smarte Haustechnik, innovative Baustoffe informieren.

Ein klarer Trend in diesem Jahr ist der Holzbau, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Auch klassische Materialien wie Dachziegel oder Fliesen werden von den verschiedensten Ausstellern gezeigt.

Dresden: Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt
Dresden Polizei stellt zwei junge Randalierer in der Neustadt

Gerade in Krisenzeiten gewinnt das eigene Heim an Bedeutung: "Es wird wieder vermehrt zum Rückzugsort", erklärt Messe-Sprecherin Ines Kurze (59).

Tickets für Erwachsene kosten Freitag 8 Euro, Samstag und Sonntag 12 Euro. Für Ermäßigte kostet es an allen Tagen 6 Euro.
Tickets für Erwachsene kosten Freitag 8 Euro, Samstag und Sonntag 12 Euro. Für Ermäßigte kostet es an allen Tagen 6 Euro.  © Stefan Häßler
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Ein Bauherrenberatungszentrum bietet zusätzlich praktische Tipps zu Finanzierung, Baurecht und Fördermöglichkeiten.

Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 17 Uhr.

Titelfoto: Stefan Häßler

Mehr zum Thema Dresden: