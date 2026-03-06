36. Baumesse HAUS in Dresden gestartet
Dresden - Die 36. Baumesse HAUS 2026 ist am Donnerstag gestartet. Noch bis Sonntag präsentieren mehr als 400 Aussteller aus sieben Ländern in der Messe Dresden neue Trends rund ums Bauen, Sanieren und energieeffiziente Wohnen.
Vier Tage lang können sich Besucher über moderne Heizsysteme, smarte Haustechnik, innovative Baustoffe informieren.
Ein klarer Trend in diesem Jahr ist der Holzbau, der zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Auch klassische Materialien wie Dachziegel oder Fliesen werden von den verschiedensten Ausstellern gezeigt.
Gerade in Krisenzeiten gewinnt das eigene Heim an Bedeutung: "Es wird wieder vermehrt zum Rückzugsort", erklärt Messe-Sprecherin Ines Kurze (59).
Ein Bauherrenberatungszentrum bietet zusätzlich praktische Tipps zu Finanzierung, Baurecht und Fördermöglichkeiten.
Geöffnet ist die Messe täglich von 10 bis 17 Uhr.
Titelfoto: Stefan Häßler