600 Weine zum Verkosten: Hier wird's in Dresden bald süffig

Dresden - Steht bei Weinliebhabern sicher längst im Kalender: Die Weinmesse " Baden-Württemberg Classics" präsentiert am 18./19. April (jeweils 11–18 Uhr) im Dresdner Congress Center rund 600 Weine, Sekte und Edelbrände. Rund 40 Winzer und Winzergenossenschaften laden zum Verkosten und Kaufen ein.

Horst Reuschle, Weinkönigin Natalie Schäfter und Winzer Armin Imgraben (v.l.) stoßen vorab im Radebeuler "Gräfes Wein & fein" auf die Weinmesse "BW Classis" an. © Foto Koch

"Unsere Winzer kommen gern nach Sachsen, wo der Weinbau wie in Baden-Württemberg eine lange Tradition hat", verweist Horst Reuschle vom veranstaltenden Weininstitut Württemberg auf die mittlerweile 13. Auflage der Messe.

Vor Ort ist auch die württembergische Weinkönigin Natalie Schäfer. Die studierte Physikerin empfiehlt u. a. die "Fürstenfass"-Weine der Weinkellerei Hohenlohe, zu deren 350 Genossenschaftsmitgliedern ihre Eltern gehören.

Die Winzergenossenschaft Britzingen Markgräflerland bringt neben Weinen ihre köstlichen Sekte mit - die Genossenschaft wurde im Vorjahr vom Bundeslandwirtschaftsministerium als "Bester Sekterzeuger des Jahres" ausgezeichnet.

Es gibt viel mit dem Gaumen zu entdecken - auch 14 alkoholfreie Weine und Sekte. Der Eintritt zur Messe kostet 20 Euro, Verkostung der Weine inklusive.