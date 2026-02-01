Acht Tipps für einen erlebnisreichen ersten Februar!

TAG24 hat acht Tipps für Veranstaltungen am Sonntag in Dresden und Umgebung herausgesucht.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Wir sind im zweiten Monat des Jahres angekommen! Auch am Sonntag bleiben die Temperaturen niedrig. Wer trotzdem nicht zu Hause hocken möchte, ist mit unseren Tipps für Dresden und Umgebung bestens gewappnet.

Handgemachtes

Dresden - Der 25. "HandmaDDe Markt" öffnet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Alten Schlachthof (Gothaer Str. 11). Handgemachtes Design in der Atmosphäre eines Industriedenkmals wartet darauf, entdeckt zu werden. Ob Mode, Schmuck, Spielzeug, Kulinarisches oder Kindersachen - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infos unter: handmademarkt.de

Auf dem "HandmaDDe Markt" findet Ihr viele tolle handgemachte Schätze! (Archivfoto) © Holm Helis

Gärtner-Führung

Heidenau - Eine Sonderführung mit dem Gärtner des Barockgartens Großsedlitz (Parkstr. 85) findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Wie wird die Ruhezeit der Pflanzen genutzt, um den Garten aufs Frühjahr vorzubereiten? Wie tragen die Gehölzschnitte zur Formgebung und Gesundheit der Bäume bei? Welche Pflegearbeiten sind in den Orangerien nötig? Lasst Euch von den Antworten und Vorbereitungen für Eure eigene Gartensaison inspirieren! Treff ist am Delfinbrunnen. Tickets: 12/11 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) 3 Euro. Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de

Im Barockgarten Großsedlitz erfahrt Ihr bei einer tollen Führung alles rund um den Garten. © Sylvio Dittrich/PR

Märchenfunkeln

Hohnstein - Die Sächsische Schweiz feiert zum 2. Mal das Kulturfestival Wintersterne, ein kleines, feines Festival in der Nationalparkregion. Den Auftakt gibt die Burg Hohnstein (Markt 1) mit dem Hohnsteiner Märchenfunkeln. Auf dem Programm stehen Märchen-Dinner, -rundgänge, -lesungen und -kino sowie Mitmachtheater, Zeichenworkshop und Puppenspiel. Eintritt frei. Infos unter: burg-hohnstein.de

Am Sonntag darf sich Groß und Klein über das Märchenfunkeln der Burg Hohnstein freuen. © Yvonne Brückner, Tourism

Kamelienblüte

Königsbrück - Aufgrund des warmen Gewächshauses fing die Kamelie in Königsbrück bereits im Januar an zu blühen. Ab Ende Februar soll das Blütenmeer dann in seiner vollen Pracht zu sehen sein - deshalb öffnet das Kamelienhaus bis Ende März jeden Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Türen für Euch! Zudem könnt Ihr Jungpflanzen und das beliebte Kamelienparfüm erwerben. Um das Erlebnis perfekt abzurunden, bieten Schulklassen in einem beheizten Zelt nebenan Kaffee, Kuchen und Imbiss an. Infos unter: koenigsbrueck.de

In Königsbrück könnt ihr die prachtvolle Kamelie bestaunen - oder auch das beliebte Kamelienparfüm kaufen. © Petra Hornig

Mitmachtheater für Kinder

Moritzburg - Die Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf Schloss Moritzburg dauert derzeit noch an. Zusätzlich gibt es tolle Veranstaltungen für Kinder und Familien - so dürfen sich die Kleinen am Sonntag über ein Mitmachtheater freuen. Natürlich werden die berühmten Szenen des Klassikers mit tollen Kostümen nachgestellt, begleitet von Theaterpädagogin Jolanda Querbeet. Es gibt zwei Termine, einmal um 11 Uhr und einmal um 14 Uhr. Infos und Anmeldung: shop.schloesserland-sachsen.de

Kinder dürfen heute selbst in die Rollen von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" schlüpfen. © Eric Münch

Wintersportplatz - Zappeln statt Daddeln

Dresden - In der Trainingshalle vom DSC stehen am Sonntag die Türen für Euch offen! Kinder und ihre Eltern dürfen einmal alles ausprobieren und sich vor allem viel bewegen. Von Basketball über Uni-Hockey bis hin zu Badminton ist alles dabei. Sogar im Bogenschießen können sich Groß und Klein austesten. Wer also Lust auf Bewegung, Sport und Spaß hat, ist bei dieser Veranstaltung genau richtig! 14 bis 17 Uhr/9,50/7 Euro, Infos unter: dsc1898.de

In der Trainingshalle des DSC werden Eltern und ihre Kinder heute ordentlich aktiv! (Symbolfoto) © 123RF/matimix

Als ich ein kleines Mädchen war

Dresden - Im Hoftheater Dresden wird am Sonntag ordentlich in Erinnerung geschwelgt! In dem Stück "Als ich ein kleines Mädchen war" erzählt, spielt und singt Josephine Hoppe aus der Vergangenheit - vor allem aus der Kindheit der 70er Jahre. Sachen, mit denen sich vermutlich jeder, der zu jener Zeit seine Jugendjahre hatte, identifizieren kann und an die man sich heutzutage liebend gerne zurückerinnert. Begleitet wird das Stück von Klavierspieler Dirk Ebersbach. 16 Uhr/22 Euro, Infos und Tickets unter: hoftheater-dresden.de

Dirk Ebersbach und Josephine Hoppe frischen Eure Erinnerung aus der Jugendzeit wieder richtig auf. © Petra Hornig

Musikalischer Ausklang

Dan Riley und Steve Voltz begleiten Euch durch einen entspannten, musikalischen Abend. (Symbolfoto) © 123RF/wavebreakmediamicro