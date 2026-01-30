 1.694

Dresden ist sich bei den Baby-Namen einig: Diese Namen führen die Hitlisten an

Altmodische, deutsche Vornamen liegen bei Eltern noch immer im Trend.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Altmodische, deutsche Vornamen liegen bei Eltern noch immer im Trend.

Fast 6 000 Babys wurden in Dresden geboren. (Symbolfoto)
Fast 6 000 Babys wurden in Dresden geboren. (Symbolfoto)  © dpa-Zentralbild

So geht es aus der neuen Dresdner Namens-Hitliste hervor. Geboren wurden in Dresden 3056 Jungen und 2887 Mädchen.

Welche Namen konnten bei den Mädchen überzeugen?

Bei den Mädchen-Namen gibt es einen klaren Sieger.
Bei den Mädchen-Namen gibt es einen klaren Sieger.  © 123RF/linaga
    • 1. Charlotte 37
    • 2. Emma 32
    Dresden: Kai Hölzel fertigt große Schiffe originalgetreu nach: Der Weltmeister, der die Weiße Flotte schrumpft
    Dresden Kai Hölzel fertigt große Schiffe originalgetreu nach: Der Weltmeister, der die Weiße Flotte schrumpft
    • 3. Alma 30, Mathilda 30
    • 5. Ella 28
    • 6. Emilia 27, Leni 27, Mia 27
    • 9. Ida 26
    • 10. Amelie 25

    Auch bei den Jungen waren sich die Eltern einig

    Der Vorname "Emil" konnte punkten.
    Der Vorname "Emil" konnte punkten.  © 123RF/nikolast
    • 1. Emil 49
    • 2. Noah 37
    • 3. Theo 36
    • 4. Oskar 34
    • 5. Anton 33, Arthur 33, Elias 33
    • 8. Karl 32

    Auf Platz 9 folgte Theodor, der 31 Mal gewählt wurde, und auf dem 10. Platz Henry, der 30 Mal vergeben wurde.

    Nun kann die nächste Dresdner Baby-Hitliste folgen!

    Titelfoto: dpa-Zentralbild

    Mehr zum Thema Dresden: