Dresden ist sich bei den Baby-Namen einig: Diese Namen führen die Hitlisten an
Dresden - Altmodische, deutsche Vornamen liegen bei Eltern noch immer im Trend.
So geht es aus der neuen Dresdner Namens-Hitliste hervor. Geboren wurden in Dresden 3056 Jungen und 2887 Mädchen.
Welche Namen konnten bei den Mädchen überzeugen?
- 1. Charlotte 37
- 2. Emma 32
- 3. Alma 30, Mathilda 30
- 5. Ella 28
- 6. Emilia 27, Leni 27, Mia 27
- 9. Ida 26
- 10. Amelie 25
Auch bei den Jungen waren sich die Eltern einig
- 1. Emil 49
- 2. Noah 37
- 3. Theo 36
- 4. Oskar 34
- 5. Anton 33, Arthur 33, Elias 33
- 8. Karl 32
Auf Platz 9 folgte Theodor, der 31 Mal gewählt wurde, und auf dem 10. Platz Henry, der 30 Mal vergeben wurde.
Nun kann die nächste Dresdner Baby-Hitliste folgen!
Titelfoto: dpa-Zentralbild