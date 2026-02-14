Acht Tipps, damit Ihr am Samstag nicht zu Hause bleibt
Dresden - Am Valentinswochenende bleiben die Temperaturen in Dresden überwiegend im Plus-Bereich. Allerdings ist bei maximal vier Grad immer noch Kuschelwetter angesagt. Also zieht Euch schön warm an, wenn Ihr nach draußen geht. Auch der Schirm sollte nicht fehlen. Auf dieser Seite findet Ihr unsere besten Tipps für tolle Veranstaltungen.
Uralte Liebesbriefe
Radeberg - "Die schönsten Liebesbriefe aus acht Jahrhunderten" ist eine Lesung mit Lars Jung (Staatsschauspiel Dresden) auf Schloss Klippenstein (Schloßstr. 6). Dazu spielen "Die Dresdner Solisten" beliebte, unvergessene Melodien aus Oper und Konzertsaal. Lasst Euch am Samstag ab 17 Uhr entführen in die Klangwelten von Barock bis Romantik! Eintritt: 18/15 Euro. Tickets an der Museumskasse unter Tel. 0 35 28/44 26 00. Infos unter schloss-klippenstein.de.
Herricht & Preil
Dresden - Einen "Herricht & Preil"-Abend erlebt Ihr am Samstag ab 20 Uhr mit Dirk Neumann und Carsten Linke in Hoppes Hoftheater (Hauptstraße 35, Dresden-Weißig). Wer die Augen schließt, könnte meinen, sie stünden tatsächlich auf der Bühne: Herricht, der ewig Unwissende, und Preil, der pedantisch Besserwissende. Regisseur ist Kabarettist Peter Kube. Infos und Tickets unter: hoftheater-dresden.de
Weesensteiner Hexenfasching
Müglitztal - Weesenstein feiert Hexenfasching! Der abenteuerliche, lustige und lehrreiche Rundgang "Zwottel und die geheimnisvolle Truhe" führt durch Burg und Schloss (Am Schlossberg 1) und endet am Hexenfeuer mit Pfannkuchen und Hexentrunk. Gern eigene Becher mitbringen, der Umwelt zuliebe. Am Samstag und Sonntag, jeweils 13 und 15 Uhr. Geeignet für Kinder ab drei Jahren. Kosten: 15/10 Euro. Tickets und Infos unter: schloss-weesenstein.de
Spiele-Wochenende
Bad Schandau - Spiel, Spaß und Spannung in der Sächsischen Schweiz: Am Samstag und Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr, verwandelt sich das Hotel Lindenhof (Rudolf-Sendig-Str. 11) in ein Eldorado für Spiele-Fans. Der Verlag Schmidt Spiele stellt dafür etwa 100 Gemeinschafts-, Würfel-, Brett-, Familien- und Strategiespiele bereit, die ausgiebig getestet werden können. Spiele-Profis erklären die Regeln. Eintritt frei. Infos unter: saechsische-schweiz.de
Vivaldi für Kinder - "Die Vier Jahreszeiten"
Dresden - Familien aufgepasst, heute wird es musikalisch! Im Wallpavillon des Dresdner Zwingers gibt es am Samstag eine kindergerechte Aufführung von Vivaldis Meisterwerk. Mit Instrumenten und einem Erzähler gibt es dynamische Einblicke in Sommergewitter, Vogelgezwitscher oder auch, wie leise und ruhig Schneeflocken fallen. Das Konzert dauert 60 Minuten, inklusive einer kleinen Pause. Erwachsene 25 Euro/Kinder 15 Euro, Infos unter: concerts-dresden.eventim-inhouse.de
Romantic Comedy Show
Dresden - Passend zum Valentinstag gibt es am Samstagabend eine improvisierte Liebesgeschichte - und das interaktiv! Das Publikum darf nämlich mitentscheiden und so könnt Ihr Eure ganz eigenen Wünsche und Vorstellungen in die Liebe der zwei Menschen mit einfließen lassen. Also, falls Ihr noch nicht wisst, wie Ihr den Tag der Liebe perfekt abrunden könnt, dann ist das doch eine tolle Option. Das Stück dauert zwei Stunden - inklusive Pause - und findet im Kulturhafen Dresden statt. 26/14 Euro, Tickets und Infos unter: kulturhafen-dresden.de
Rotkäppchen-Mitspieltheater
Pirna - In der Galerie Schöne Höhe in Pirna werden die Kleinen ein Teil des Märchen-Klassikers Rotkäppchen. Gemeinsam mit viel Spaß, Musik und Fantasie wird sich ausgetobt und dabei in tolle Rollen geschlüpft. Geeignet ist das Theater für Kinder ab drei Jahren, es spielt Ronald Gräfe. Das Theater startet 15 Uhr und dauert eine Dreiviertelstunde. 15 Euro/Tickets und Infos unter: schoenehoehe.art
Ü40-Party
Dresden - Das Parkhotel lädt heute alle ein, die einen tollen und unvergesslichen Abend verbringen wollen - ganz egal, ob Single, vergeben, in Tanzlaune oder als stiller Beobachter. Im Blauen Salon werden sämtliche Hits aus verschiedensten Jahrzehnten gespielt und im Roten Salon dürft Ihr Euch über Musik von Schlager bis hin zu Discofox freuen - perfekt, um das Tanzbein zu schwingen. Die Party beginnt um 20 Uhr. 15/12 Euro, Tickets und Infos unter: parkhotel-dresden.de
TAG24 wünscht Euch ein tolles Wochenende mit vielen Erlebnissen!
