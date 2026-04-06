Adel verpflichtet! Perlen-Königin glänzt jetzt auch in Dresden

Dresden - Aus der Antike stammt die Mythologie, dass Perlen die Tränen von weinenden Meerjungfrauen sind. Bei Celia von Barchewitz (58) sind es Freudentränen.

Celia von Barchewitz (58) präsentiert im Leipziger Showroom ihren Perlenschmuck. © Stefan Häßler

Denn die Fotografin, Marketing-Expertin und Schmuckdesignerin aus Leipzig ist die einzige Sächsin, die es mit ihrem Label in das neue Dresdner Luxus-Modehaus "Papenbreer" auf der Wilsdruffer Straße geschafft hat. Zwischen Prada und Givenchy locken ihre Perlenketten und Armbänder.

Und nicht nur dort: Auf der Coverseite des internationalen Modemagazins "Harpers Bazaar" trägt das Titelmodel Perlenschmuck aus Leipzig.

Genauer gesagt: Die Perlen kommen aus Asien. "Seit 18 Jahren fahre ich mit der Hilfsorganisation Operation Restore Hope nach Manila, wo Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten operiert werden. Dabei habe ich deren Mütter kennengelernt, die mit dem Auffädeln von Süßwasserperlen auf Stränge Geld verdient haben." Die Leidenschaft war geweckt. Aus ersten Ketten für Freundinnen wurde schnell ein Business - mit Showroom und kleiner Werkstatt (www.celia-von-barchewitz.de).

"Mit den Perlenfrauen arbeite ich bis heute zusammen, ich kaufe aber auch auf Schmuckmessen in Hongkong Perlenstränge ein", erzählt sie.