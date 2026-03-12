"Total aggressiv": Kampfsportler bedroht im Suff Sanitäter

Dresden - Immer wieder werden Sanitäter und Retter an Einsatzorten bepöbelt, bedrängt oder gar verletzt. Auch Robert O. (41) wurde massiv ausfällig.

In einem Garagenkomplex in Dresden-Seidnitz wurden Sanitäter von Robert O. angegriffen. © Peter Schulze

Nun bekam der Kampfsportler im Amtsgericht Dresden die Quittung.

Der RTW raste im Juni 2025 abends nach Seidnitz in einen Garagenkomplex. Dort hockte Robert auf dem Boden.

"Er war betrunken, wusste aber, wer wir sind, und forderte, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen", so ein Sanitäter. Als die Retter klären wollten, was ihm fehlt, rastete Robert aus. "Ein Gespräch war unmöglich. Er war total aggressiv", so ein Notfall-Sanitäter.

Robert schnauzte die anwesende Sanitäterin an: "Nur weil du jetzt eine Hose trägst, denkst du, du darfst mir was sagen?" Ihrem Kollegen hielt er ein Messer vor, prahlte mit seiner Kampfsport-Ausbildung.

"Es ist ganz leicht für mich, die umzuhauen", tönte er.

Die Retterin versteckte sich hinterm RTW, ihr Kollege versuchte vergeblich, den Wüterich zu beruhigen, und rief schließlich die Polizei.