Wer traut sich? Öffentliches Klavier im Bahnhof Meißen

Meißen - Nur Mut! Im Bahnhof Meißen kann jetzt jeder klimpern.

Ein erster junger Musiker zaubert am Klavier Musik in den Bahnhof. © Stadt Meissen

Wer Glück hat, kann im Meißner Bahnhof nicht nur die Durchsagen hören, sondern auch Musik. Denn seit voriger Woche steht in der Empfangshalle ein öffentliches Klavier. Wer sich traut, kann in die Tasten greifen.

"Ich freue mich, dass wir Passanten und Reisende einladen können, bei ihrer Ankunft kurz innezuhalten, die Wartezeit auf den nächsten Zug musikalisch zu gestalten oder einfach zuzuhören", so Oberbürgermeister Markus Renner (45, parteilos).

Die Meißner Musikerin Beate Voigt hat das Klavier, das sie in den 80er-Jahren von ihren Eltern bekommen hatte, gespendet.