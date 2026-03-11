Fleißig, flink & international: Wolle Förster lobt seine Mitarbeiter aus aller Welt

Vorurteile gegenüber Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte wischt er vom Tisch.

Von Katrin Koch

Dresden - Vorurteile gegenüber Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte wischt er vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Ohne seine vietnamesischen und afghanischen Mitarbeiter wäre Gastro-Unternehmer Wolle Förster (71) aufgeschmissen.

Vier Afghanen und zwei Vietnamesinnen bewirten die Gäste im Lokal "Sushi &amp; Wein" auf der Maxstraße.
Vier Afghanen und zwei Vietnamesinnen bewirten die Gäste im Lokal "Sushi & Wein" auf der Maxstraße.  © Petra Hornig

Sechs von insgesamt acht Mitarbeitern des Lokals "Sushi & Wein" in der Maxstraße (Dresden) haben in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Vier afghanische Männer und zwei vietnamesische Frauen arbeiten hier - "allesamt fleißig, zuverlässig und freundlich", lobt der Chef.

Auch wenn es nicht immer leicht fällt. Inamullah Benozai (31) hält sich streng an die Regeln des Ramadan. "Erst nach Sonnenuntergang darf ich essen. Aber das fällt gerade auf die Stoßzeit im Sushi, wo der Andrang am größten ist.

Deshalb wird es gerade noch später." Selbst im größten Gedrängel lässt sich auch Sushi-Meister Diavad Hassaini (52) nicht aus der Ruhe bringen.

Dresden: Fans aufgepasst! Erstes Silbermond-Konzert in Dresden schon ausverkauft
Dresden Fans aufgepasst! Erstes Silbermond-Konzert in Dresden schon ausverkauft

Seit 13 Jahren arbeitet er im Sushi-Lokal. "Ich mache mindestens 1000 Sushi-Teilchen pro Tag", sagt der Afghane stolz. "Makis mit Gurke gehen am schnellsten, aber nachgefragt wird vor allem Tempura."

Inamullah Benazai (31, l.) und Wolle Förster (71) zerschneiden den Lachs fürs Sushi.
Inamullah Benazai (31, l.) und Wolle Förster (71) zerschneiden den Lachs fürs Sushi.  © Petra Hornig
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Huong Thi Nguyen (48) und Tariq Khanh Almas (26) decken die langen Tische für den nächsten Sushi-Kurs ein.
Huong Thi Nguyen (48) und Tariq Khanh Almas (26) decken die langen Tische für den nächsten Sushi-Kurs ein.  © Petra Hornig

Förster betont, dass er ein "echt tolles Team" hat

Ob Auslieferung oder Vor-Ort-Bewirtung - Tariq Khanh Almas (26) ist der Mann für alle Fälle.
Ob Auslieferung oder Vor-Ort-Bewirtung - Tariq Khanh Almas (26) ist der Mann für alle Fälle.  © Petra Hornig

Tariq Khanh Almas (26) kam schon als 16-Jähriger nach Deutschland. In Windeseile deckt er mit Ali Reza Merzai (32) den Tisch für den Sushi-Lehrgang ein. "Seit 2007 haben exakt 13.895 Teilnehmer den Kurs besucht", sagt Wolle stolz.

Im Gegensatz zu ihnen wollen Tariq, Reza, Diavad und Inamullah nach Feierabend keinen rohen Fisch essen. "Wir kochen in Afghanistan viel mit Lamm, Rind, Reis und Rosinen", nicken die vier Männer. Zwei von ihnen wollen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen - "wenn wir mal Zeit haben", lachen die Männer.

Nach 25 Jahren in Deutschland hat Huong The Nguyen (48) längst ihre neue Heimat gefunden, wie auch Minh Phuong Nguyen, die dem Sushi-Meister flink zur Hand geht.

Dresden: "Total aggressiv": Kampfsportler bedroht im Suff Sanitäter
Dresden "Total aggressiv": Kampfsportler bedroht im Suff Sanitäter

"Ich habe ein echt tolles Team, alle sind fest angestellt", sagt Förster anerkennend.

Titelfoto: Petra Hornig

Mehr zum Thema Dresden: