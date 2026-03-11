Fleißig, flink & international: Wolle Förster lobt seine Mitarbeiter aus aller Welt

Dresden - Vorurteile gegenüber Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte wischt er vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Ohne seine vietnamesischen und afghanischen Mitarbeiter wäre Gastro-Unternehmer Wolle Förster (71) aufgeschmissen.

Vier Afghanen und zwei Vietnamesinnen bewirten die Gäste im Lokal "Sushi & Wein" auf der Maxstraße. © Petra Hornig

Sechs von insgesamt acht Mitarbeitern des Lokals "Sushi & Wein" in der Maxstraße (Dresden) haben in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Vier afghanische Männer und zwei vietnamesische Frauen arbeiten hier - "allesamt fleißig, zuverlässig und freundlich", lobt der Chef.

Auch wenn es nicht immer leicht fällt. Inamullah Benozai (31) hält sich streng an die Regeln des Ramadan. "Erst nach Sonnenuntergang darf ich essen. Aber das fällt gerade auf die Stoßzeit im Sushi, wo der Andrang am größten ist.

Deshalb wird es gerade noch später." Selbst im größten Gedrängel lässt sich auch Sushi-Meister Diavad Hassaini (52) nicht aus der Ruhe bringen.

Seit 13 Jahren arbeitet er im Sushi-Lokal. "Ich mache mindestens 1000 Sushi-Teilchen pro Tag", sagt der Afghane stolz. "Makis mit Gurke gehen am schnellsten, aber nachgefragt wird vor allem Tempura."