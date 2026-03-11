 5.927

Tuberkulose-Alarm an Dresdner Schulen! Erkrankte isoliert

An zwei Schulen in Dresden wurden zwei Fälle von Tuberkulose festgestellt. Die betroffenen Personen wurden isoliert.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Tuberkulose (TBC)-Alarm an zwei Dresdner Schulen. Zwei Personen sind an der gefährlichen Infektionskrankheit erkrankt und wurden isoliert. Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden jetzt getestet.

Meist befallen die Erreger die Lunge. Erkrankte leiden in der Regel an länger anhaltendem Husten.
Meist befallen die Erreger die Lunge. Erkrankte leiden in der Regel an länger anhaltendem Husten.  © DPA

TBC wird durch Bakterien verursacht und kann durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Am häufigsten ist die Lunge betroffen. Es können aber auch andere oder mehrere Organe gleichzeitig befallen sein.

Die Erkrankung verursacht länger anhaltenden Husten, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, leichtes Fieber, Nachtschweiß oder selten Bluthusten.

Ansteckend sind nur Personen, die an offener TBC erkrankt sind, wenn die Erreger durch Husten oder Niesen nach außen gelangen können.

Dresden: Bäume statt Beton! Am Kristallpalast soll's grüner werden
Dresden Bäume statt Beton! Am Kristallpalast soll's grüner werden

Laut Gesundheitsamt sind beide Personen ansteckend, wurden isoliert und befinden sich in Behandlung.

"Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden vorsorglich getestet", so eine Stadtsprecherin.

So sehen die TBC-Bakterien aus.
So sehen die TBC-Bakterien aus.  © Robert Koch-Institut Holland
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Mehr als 30 Fälle im vergangenen Jahr

Man arbeite eng mit den Schulleitungen zusammen, um eine zeitnahe Untersuchung der Betroffenen zu ermöglichen.

In Dresden wurde TBC 2024 bei 34 Personen festgestellt, vergangenes Jahr bei 39 Personen.

Titelfoto: Bildmontage/dpa, Robert Koch-Institut Holland

Mehr zum Thema Dresden: