Tuberkulose-Alarm an Dresdner Schulen! Erkrankte isoliert

Dresden - Tuberkulose (TBC)-Alarm an zwei Dresdner Schulen. Zwei Personen sind an der gefährlichen Infektionskrankheit erkrankt und wurden isoliert. Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden jetzt getestet.

Meist befallen die Erreger die Lunge. Erkrankte leiden in der Regel an länger anhaltendem Husten. © DPA

TBC wird durch Bakterien verursacht und kann durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Am häufigsten ist die Lunge betroffen. Es können aber auch andere oder mehrere Organe gleichzeitig befallen sein.

Die Erkrankung verursacht länger anhaltenden Husten, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, leichtes Fieber, Nachtschweiß oder selten Bluthusten.

Ansteckend sind nur Personen, die an offener TBC erkrankt sind, wenn die Erreger durch Husten oder Niesen nach außen gelangen können.

Laut Gesundheitsamt sind beide Personen ansteckend, wurden isoliert und befinden sich in Behandlung.

"Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden vorsorglich getestet", so eine Stadtsprecherin.