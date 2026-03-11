Tuberkulose-Alarm an Dresdner Schulen! Erkrankte isoliert
Dresden - Tuberkulose (TBC)-Alarm an zwei Dresdner Schulen. Zwei Personen sind an der gefährlichen Infektionskrankheit erkrankt und wurden isoliert. Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden jetzt getestet.
TBC wird durch Bakterien verursacht und kann durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Am häufigsten ist die Lunge betroffen. Es können aber auch andere oder mehrere Organe gleichzeitig befallen sein.
Die Erkrankung verursacht länger anhaltenden Husten, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, leichtes Fieber, Nachtschweiß oder selten Bluthusten.
Ansteckend sind nur Personen, die an offener TBC erkrankt sind, wenn die Erreger durch Husten oder Niesen nach außen gelangen können.
Laut Gesundheitsamt sind beide Personen ansteckend, wurden isoliert und befinden sich in Behandlung.
"Alle Kontaktpersonen im schulischen Umfeld werden vorsorglich getestet", so eine Stadtsprecherin.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Mehr als 30 Fälle im vergangenen Jahr
Man arbeite eng mit den Schulleitungen zusammen, um eine zeitnahe Untersuchung der Betroffenen zu ermöglichen.
In Dresden wurde TBC 2024 bei 34 Personen festgestellt, vergangenes Jahr bei 39 Personen.
Titelfoto: Bildmontage/dpa, Robert Koch-Institut Holland