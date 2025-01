Am Tag der Bomben-Entschärfung: IT-Netz der Stadt zusammengebrochen!

Dresden - Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Carolabrücke stehen weite Teile der Innenstadt still. Nun kam es auch noch zu einer schweren Panne am Computernetz der Stadt.

Weite Teile der Innenstadt sind wegen des Bombenfundes abgesperrt. Parallel dazu kam es zu einer schweren Panne im IT-Netz der Stadt. © Robert Michael/dpa

Auch die Mitarbeiter der Dresdner Museen, etwa der Technischen Sammlungen, sind von dem Ausfall betroffen.

Das zentrale Rechenzentrum der Stadt befindet sich im Neuen Rathaus, wurde 2011 vom Kellergeschoss ins ungedämmte Dachgeschoss (Südseite) verlegt. Gerade im Sommer bedeutet das eine hohe Temperaturbelastung. In den Fraktionen der Ratsparteien wundert man sich jedoch über den vollumfänglichen Ausfall.

"Normalerweise sind E-Mail- und Website-Server getrennt", sagte Team-Zastrow-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Blümel (59) gegenüber TAG24.

Ein entscheidendes Problem: Das Neue Rathaus liegt in der Evakuierungszone der Fliegerbombe an der Carolabrücke, kann deshalb nicht ohne Weiteres betreten werden. "Wenn die Fernwartung in diesem Falle nicht funktioniert, wird es schwierig", so Blümel.

Immerhin: Das Bürgertelefon ist noch erreichbar: 03514887666.

