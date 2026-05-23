Aufgewacht, die Sonne lacht! Hier sind sieben Tipps für das Pfingstwochenende in Dresden
Dresden - Der Sommer ist da. Und dieses Mal wirklich! Hier und da kraxeln die Temperaturen sogar auf über 30 Grad - ein klares Zeichen, nach draußen zu gehen und die müden Zellen mal wieder in Schwung zu bringen! Die TAG24-Redaktion hat für Euch sieben Tipps für den Samstag in Dresden und Umgebung zusammengesucht.
Flohmarkt an der Elbe
Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) öffnet unterhalb der Albertbrücke am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de
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Pfingsten auf der Hofewiese
Dresden - Am Pfingstsamstag kehrt auf die Hofewiese eine echte Tradition zurück. Vor etwa 119 Jahren besuchte August der Starke das Landgut in der Dresdner Heide, um ein Stück Streuselkuchen zu essen. Dieser war damals jedoch etwas trocken, weswegen der sächsische König das Gebäck in seinen Kaffee tauchte und somit das "Ditschen" erfand - so zumindest die Legende. Grund genug für die Hofewiese, diese am Samstag erneut aufleben zu lassen. Neben Musik und Getränke wurde natürlich auch ein Streuselkuchen gebacken. Der Kuchen wird voraussichtlich 2,10 Meter lang und 14 Kilogramm schwer sein.
Matthias Reim live
Dresden - Matthias Reim spielt heute ab 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Rahmen seiner Jubiläumstour auf der Freilichtbühne im Großen Garten (Karcherallee 10). Wer kein Restticket vor Ort ergattert, kann es sich auf den Wiesen rund um die Junge Garde zum Picknick gemütlich machen, der gemütliche "Lauschangriff" bei Live-Konzerten hat bei vielen Dresdnern Tradition (Aufräumen nicht vergessen, keinen Müll liegen lassen). Infos unter: junge-garde.com
Festival in Schwarz
Leipzig - Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) ist das weltgrößte Treffen der "schwarzen Szene", das seit 1992 jährlich zu Pfingsten in Leipzig stattfindet und rund 20.000 Gäste aus aller Welt anlockt. Neben mehr als 170 Konzerten und Kultur-Events gehören Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Partys, Theater, Varieté, Filmaufführungen und vieles mehr zum Programm. Es gibt auch zwei Mittelaltermärkte (täglich ab 11 Uhr): auf dem Dach der Moritzbastei und das Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz. Täglich ab 12 Uhr öffnet die Agra-Halle 1 (Bornaische Str. 210) ihre Türen zur WGT-Szenenmesse. Internationale Händler bieten, passend für jeden Geschmack und Geldbeutel, Waren aller Art an. Infos unter: wave-gotik-treffen.de
Und nach dem Sport ein kühles Getränk
Dresden - Wer ein bisschen Urlaubs-Feeling haben möchte, ist am Ostrabeach in Dresden genau richtig. Hier kann man auf mehreren Feldern Beachvolleyball, Padel oder Pickelball spielen. Im Anschluss an die körperliche Anstrengung laden die Bar und das kleine italienische Restaurant "Lido" noch zum Verweilen ein. Am Samstagabend steigt dann die große "All white Party" - der Dresscode sollte hier klar sein. Buchen könnt Ihr die Plätze unter: ostrabeach.com
"Ein Tsunami aus Quark" im Hoftheater
Dresden - Wer sich nicht nach Sport und Bewegung, sondern vielmehr nach Witz und Unterhaltung sehnt, wird im Hoftheater Dresden sicherlich fündig. Am Samstagabend findet hier eine Aufführung der Nachbarschaftskomödie "Ein Tsunami aus Quark" statt. Zwei Nachbarn, sie eine verkopfte Psychologin, er ein Marketingberater für Quarkdesserts und Freigeist. Zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten und genau diese Gegensätzlichkeit führt zu aberwitzigen Situationen. Die letzten Tickets gibt es unter: etix.com
Badespaß im Freibad
Ottendorf-Okrilla / Kleinzschachwitz - Sommer und Badespaß gehen Hand in Hand. Zum Glück gibt es in Dresden und Umgebung allerlei gut gepflegte Freibäder wie beispielsweise das Teichwiesenbad in Ottendorf-Okrilla oder das Freibad Wostra und Kleinzschachwitz. Hier kann man nicht nur in der Sonne brutzeln oder seine Bahnen im Schwimmbecken ziehen, sondern auch ein Eis oder die legendären Freibad-Pommes genießen. Auch hier wieder: Sonnencreme nicht vergessen!
Wie Ihr Euch auch entscheiden mögt, die TAG24-Redaktion wünscht Euch einen traumhaften Samstag und einen guten Start in das lange Wochenende!
Titelfoto: Fotomontage: Steffen Füssel, IMAGO/Sylvio Dittrich, Norbert Neumann, obs/Semmel Concerts/Toni Kretschmer