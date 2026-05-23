23.05.2026 07:05 Aufgewacht, die Sonne lacht! Hier sind sieben Tipps für das Pfingstwochenende in Dresden

Ihr fragt Euch, was man am Samstag in Dresden und Umgebung tun kann? Dann sind hier sieben Tipps für Euer Pfingstwochenende im Elbtal.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Der Sommer ist da. Und dieses Mal wirklich! Hier und da kraxeln die Temperaturen sogar auf über 30 Grad - ein klares Zeichen, nach draußen zu gehen und die müden Zellen mal wieder in Schwung zu bringen! Die TAG24-Redaktion hat für Euch sieben Tipps für den Samstag in Dresden und Umgebung zusammengesucht.

Flohmarkt an der Elbe

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) öffnet unterhalb der Albertbrücke am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

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Trödeln mit herrlicher Kulisse! Der Elbeflohmarkt erfreut sich jedes Mal großer Beliebtheit. © Steffen Füssel

Pfingsten auf der Hofewiese

Dresden - Am Pfingstsamstag kehrt auf die Hofewiese eine echte Tradition zurück. Vor etwa 119 Jahren besuchte August der Starke das Landgut in der Dresdner Heide, um ein Stück Streuselkuchen zu essen. Dieser war damals jedoch etwas trocken, weswegen der sächsische König das Gebäck in seinen Kaffee tauchte und somit das "Ditschen" erfand - so zumindest die Legende. Grund genug für die Hofewiese, diese am Samstag erneut aufleben zu lassen. Neben Musik und Getränke wurde natürlich auch ein Streuselkuchen gebacken. Der Kuchen wird voraussichtlich 2,10 Meter lang und 14 Kilogramm schwer sein.

Der Bäcker schließt aus, dass der Streuselkuchen trocken sein wird. Ditschen darf man natürlich trotzdem. (Archivbild) © Norbert Neumann

Matthias Reim live

Dresden - Matthias Reim spielt heute ab 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Rahmen seiner Jubiläumstour auf der Freilichtbühne im Großen Garten (Karcherallee 10). Wer kein Restticket vor Ort ergattert, kann es sich auf den Wiesen rund um die Junge Garde zum Picknick gemütlich machen, der gemütliche "Lauschangriff" bei Live-Konzerten hat bei vielen Dresdnern Tradition (Aufräumen nicht vergessen, keinen Müll liegen lassen). Infos unter: junge-garde.com

Der Hit "Verdammt ich lieb dich" von Matthias Reim ist ein wahrer Ohrwurm-Garant! (Archivbild) © obs/Semmel Concerts/Toni Kretschmer

Festival in Schwarz

Leipzig - Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) ist das weltgrößte Treffen der "schwarzen Szene", das seit 1992 jährlich zu Pfingsten in Leipzig stattfindet und rund 20.000 Gäste aus aller Welt anlockt. Neben mehr als 170 Konzerten und Kultur-Events gehören Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Partys, Theater, Varieté, Filmaufführungen und vieles mehr zum Programm. Es gibt auch zwei Mittelaltermärkte (täglich ab 11 Uhr): auf dem Dach der Moritzbastei und das Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz. Täglich ab 12 Uhr öffnet die Agra-Halle 1 (Bornaische Str. 210) ihre Türen zur WGT-Szenenmesse. Internationale Händler bieten, passend für jeden Geschmack und Geldbeutel, Waren aller Art an. Infos unter: wave-gotik-treffen.de

Jedes Jahr findet in Leipzig das Wave-Gotik-Treffen (WGT) statt. Es ist weltweit das größte seiner Art. (Archivbild) © imago/Sylvio Dittrich

Und nach dem Sport ein kühles Getränk

Dresden - Wer ein bisschen Urlaubs-Feeling haben möchte, ist am Ostrabeach in Dresden genau richtig. Hier kann man auf mehreren Feldern Beachvolleyball, Padel oder Pickelball spielen. Im Anschluss an die körperliche Anstrengung laden die Bar und das kleine italienische Restaurant "Lido" noch zum Verweilen ein. Am Samstagabend steigt dann die große "All white Party" - der Dresscode sollte hier klar sein. Buchen könnt Ihr die Plätze unter: ostrabeach.com

Wer würde bei diesem Anblick denken, dass man in Dresden ist? Im Ostrabeach kommen echte Urlaubsgefühle hoch. (Archivbild) © Norbert Neumann

"Ein Tsunami aus Quark" im Hoftheater

Dresden - Wer sich nicht nach Sport und Bewegung, sondern vielmehr nach Witz und Unterhaltung sehnt, wird im Hoftheater Dresden sicherlich fündig. Am Samstagabend findet hier eine Aufführung der Nachbarschaftskomödie "Ein Tsunami aus Quark" statt. Zwei Nachbarn, sie eine verkopfte Psychologin, er ein Marketingberater für Quarkdesserts und Freigeist. Zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten und genau diese Gegensätzlichkeit führt zu aberwitzigen Situationen. Die letzten Tickets gibt es unter: etix.com

Einige Szenen und Gedanken aus dem Stück "Tsunami aus Quark" werden dem ein oder anderen Gast sicherlich bekannt vorkommen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Badespaß im Freibad

Und hinein ins kühle Nass! Egal ob Sprungturm oder Bahnen schwimmen, in den Freibädern hat man die Möglichkeit, beides zu tun. Hier im Bild: das Freibad Wostra. (Archivbild) © Norbert Neumann