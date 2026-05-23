Erster Container für neues MRT-Zentrum in Dresden hängt am Haken

Dresden - Anlässlich des geplanten neuen MRT- und CT-Zentrums in Dresden rückte am Freitagnachmittag ein Schwerlastkran von der Firma "KVS Michael Mross" auf der Ostra-Allee 20 an. Seit dem frühen Samstag wird Container auf Container gestapelt. Kranführer Ronald Lippmann (60) ist jetzt in seinem Element.

Kranführer Ronald Lippmann (60) stellte bereits sein Können unter Beweis. © Ove Landgraf

Was für den einen oder anderen wie eine Mammutaufgabe erscheinen mag, ist für den Dippoldiswalder längst zur Routine geworden. "Ich fahre solche großen Geräte schon seit meiner Lehre", erklärte er gegenüber TAG24.

Dabei bringt der Schwerlastkran ganze 60 Tonnen auf die Waage – für Ronald offenbar kein Problem.

Für den 60-Jährigen startete in der Nacht von Freitag auf Samstag das nächste Abenteuer auf der Baustelle. Schwertransporter brachten um 4.30 Uhr vier riesige Container zum Parkplatz zwischen Haus der Presse und Internationales Congress Center.

"Die Uhrzeit ist kein Problem für mich – so habe ich mehr vom Tag", witzelte Ronald.