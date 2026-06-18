Bomben, Flut und Mangelwirtschaft: Die bewegte Geschichte des Dresdner Rosengartens

Dresden - Ein Blütenmeer wird 90! Noch in der Nazi-Zeit entstand der Rosengarten am Neustädter Elbufer. Er überstand Krieg, DDR-Zeit und sogar das Jahrhunderthochwasser 2002. Doch die Zeit hat Spuren hinterlassen.

Das Häuschen soll Besucher vor Wind und Wetter schützen, steht schon seit den Anfängen des Rosengartens dort. © Norbert Neumann

Pläne für Grünanlagen an dieser Stelle gab es lange vor 1936, erzählt Gärtnermeister und Rosen-Fan Jens Zappe. Er arbeitet seit 1987 im Rosengarten, kennt die Geschichte.

"Nachdem die Ministerien fertig gebaut waren, wollte man das Gebiet entwickeln. Dann kam der Erste Weltkrieg und die Pläne wurden auf Eis gelegt."

Erst Jahre später gingen die Planungen weiter, ab 1935 entstand der Rosengarten. "1936 war der Großteil fertiggestellt. Pünktlich zur Reichsgartenschau in Dresden", weiß Zappe.

Das gesamte Königsufer war als grünes Gegenstück zur steinernen Brühlschen Terrasse gegenüber gedacht. Für die Nazis war der Bau zugleich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

Später hinterließen sie zerstörerische Spuren: Ein Abguss der Bronzeplastik "Genesung" wurde für Kriegswaffen eingeschmolzen.

1942 waren alle zuständigen Gärtner eingezogen. 1945 trafen Fliegerbomben auch den Rosengarten. In der kargen Nachkriegszeit züchteten Dresdner Gemüse statt Blumen.