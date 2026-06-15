Streit um Zugangsregeln: Dürfen junge Leute nur noch mit Schwimmabzeichen ins Freibad?

Dresden - Immer wieder kommen Menschen beim Baden ums Leben. 393 Todesopfer gab es letztes Jahr in Deutschland. Manche Kommunen lassen Kinder unter 16 allein nicht ins Schwimmbad - oder nur noch mit Bronzeabzeichen. Doch sächsische Schwimmbäder wollen vorerst keine strengeren Zugangsregeln.

Planschen nur mit Bronzeabzeichen? Mancherorts in Deutschland schon Realität. © IMAGO/Christian Ender

In Verl (NRW) müssen unter 16-Jährige seit Neuestem ein Bronze-Abzeichen vorlegen, wenn sie ohne erwachsene Begleitung ins Schwimmbad wollen.

Das Abzeichen bekommt, wer 200 Meter schwimmen, zwei Meter tief tauchen und vom Ein-Meter-Brett springen kann.

Derweil will Dresden aktuell keine Bronze-Pflicht einführen.

"Wir stehen aber im ständigen Austausch mit anderen Badbetreibern, auch zu dieser Thematik, und werden gegebenenfalls bei Bedarf reagieren", erklären die Bäderbetriebe.

Eine Leipziger Stadtsprecherin betont: Wer ins Schwimmerbecken will, braucht gute Schwimmkenntnisse. "Unsere Badaufsichten haben dies jederzeit im Blick und sprechen Badegäste bei offensichtlich fehlenden Fähigkeiten darauf an."