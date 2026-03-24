Autobrand in Dresden-Striesen! Plötzliches Feuer im Motorraum

Dresden - Feuerwehreinsatz in Dresden -Striesen! Am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, fing der Motorraum eines VW Golf auf der Haydnstraße an zu brennen.

Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz in Dresden-Striesen aus! (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sie die Flammen unter Atemschutz mit einem Stahlrohr löschen. Die Polizei stimmte anschließend zu, das Auto aus dem Kreuzungsbereich zu entfernen.

Die Fahrbahn wurde von Fahrzeugteilen befreit, die beiden Insassen, die offenbar zuvor noch mit dem Auto unterwegs waren, wurden nicht verletzt.