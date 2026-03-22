Was habt ihr denn auf dem Kopf? Die schrägsten Kreationen des Hutballs

Dresden - Mehr Alltagshüte, Fascinater und Haarreifen - weniger pompöse Eigenbauten. Der " 28. Radeberger Pilsner HutBall " (20./21. März) rüstete betreffs der Kopfbedeckungen leider ein wenig ab.

Am Freitag sahnten Maike Grabow und Juliane Neubert den ersten Preis des Hutballs ab. © PR/Michael Schmidt

Immer weniger der knapp 4000 Gäste griffen im Vorfeld des Spektakels im Parkhotel (Dresden) zu Schere, Leim, Nadel und Faden. Die es allerdings taten, zauberten wahre Kunstwerke auf die Köpfe - und wurden mit tollen Preisen belohnt.

Mit ihren prächtigen "Jahrmarkt-Hüten" erbastelten sich die Erstplatzierten der Freitagnacht Maike Grabow und Juliane Neubert je eine Wempe-Armbanduhr. Am Samstag verteidigten die Vorjahresgewinner Katrin und Sven Michalicka ihren Titel und konnten ebenfalls zwei Wempe-Uhren für ihre grandiosen Feuervögel-Hüte mit nach Hause nehmen.

"Es wäre schön, wenn die Gäste wieder etwas kreativer würden. Gern hätten wir die Qual der Wahl", wünscht sich Juror Ulf Neuhaus. Die bereits fünffach prämierten Hutball-Könige Evelyn und Dirk Röber haben sich aus dem "operativen Geschäft" zurückgezogen.

"Wir kommen nur noch mit einfachen Hüten, damit auch andere Gäste zu Preisträgern gekürt werden. Wir würden aber gern 2027 in der Jury mitwirken."