Was habt ihr denn auf dem Kopf? Die schrägsten Kreationen des Hutballs
Dresden - Mehr Alltagshüte, Fascinater und Haarreifen - weniger pompöse Eigenbauten. Der "28. Radeberger Pilsner HutBall" (20./21. März) rüstete betreffs der Kopfbedeckungen leider ein wenig ab.
Immer weniger der knapp 4000 Gäste griffen im Vorfeld des Spektakels im Parkhotel (Dresden) zu Schere, Leim, Nadel und Faden. Die es allerdings taten, zauberten wahre Kunstwerke auf die Köpfe - und wurden mit tollen Preisen belohnt.
Mit ihren prächtigen "Jahrmarkt-Hüten" erbastelten sich die Erstplatzierten der Freitagnacht Maike Grabow und Juliane Neubert je eine Wempe-Armbanduhr. Am Samstag verteidigten die Vorjahresgewinner Katrin und Sven Michalicka ihren Titel und konnten ebenfalls zwei Wempe-Uhren für ihre grandiosen Feuervögel-Hüte mit nach Hause nehmen.
"Es wäre schön, wenn die Gäste wieder etwas kreativer würden. Gern hätten wir die Qual der Wahl", wünscht sich Juror Ulf Neuhaus. Die bereits fünffach prämierten Hutball-Könige Evelyn und Dirk Röber haben sich aus dem "operativen Geschäft" zurückgezogen.
"Wir kommen nur noch mit einfachen Hüten, damit auch andere Gäste zu Preisträgern gekürt werden. Wir würden aber gern 2027 in der Jury mitwirken."
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Rund 110 Menschen halfen vor und hinter den Kulissen
An Ideen mangelt es Veranstalter Steffen Grosche und dem Team von Waterloo Produktion jedenfalls nicht. Sie dekorierten den Hutball mit dem weltgrößten Fabergé-Ei auf der Saalbühne. Hingen unter die Decke einen sieben mal fünf Meter großen Bernstein-Schmetterling, verteilten Hunderte Papierschmetterlinge im ganzen Haus.
Rund 110 Helfer und Künstler sorgten vor und hinter den Kulissen für das Amüsement der Gäste - auch in sonst verschlossenen Hallen und Winkeln des Parkhotels, etwa mit "Flotte Lotte" & "Vibrator Race"-Spielautomaten, Cherry-Roulette, Karaoke, dem mobilen Schnapsi-Taxi oder einer lebenden Jukebox.
Damit Bastler Vorlauf haben: Der nächste Hutball findet am 19./20. März 2027 statt. Tickets zum Frühbucherpreis kosten 66 Euro. Weitere Informationen findest du unter www.hutball.de.
Titelfoto: Fotomontage/PR/Michael Schmidt/Steffen Füssel